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Каллен и Стивенс будут включены в Зал хоккейной славы США

Мэтт Каллен и Кевин Стивенс будут включены в Зал хоккейной славы США.

Туда также введут первого владельца «Чикаго» Фредерика Маклафлина, хоккеистку Брианну Декер и паралимпийскую сборную США по хоккею, выигравшую золото в 2002 году.

Церемония введения в Зал хоккейной славы США состоится 4 декабря в Питтсбурге.

Каллен – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины» (в 2006 году) и «Питтсбурга» (в 2016 и 2017 годах).

Стивенс – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

Брианна Декер – золотая медалистка Олимпийских игр, чемпионка NCAA и шестикратная чемпионка мира.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoМэтт Каллен
logoНХЛ
женский хоккей
Кевин Стивенс
Зал хоккейной славы
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