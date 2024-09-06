Каллен и Стивенс будут включены в Зал хоккейной славы США

Мэтт Каллен и Кевин Стивенс будут включены в Зал хоккейной славы США.

Туда также введут первого владельца «Чикаго» Фредерика Маклафлина, хоккеистку Брианну Декер и паралимпийскую сборную США по хоккею, выигравшую золото в 2002 году.

Церемония введения в Зал хоккейной славы США состоится 4 декабря в Питтсбурге.

Каллен – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины» (в 2006 году) и «Питтсбурга » (в 2016 и 2017 годах).

Стивенс – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

Брианна Декер – золотая медалистка Олимпийских игр, чемпионка NCAA и шестикратная чемпионка мира.