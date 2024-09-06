Каллен и Стивенс будут включены в Зал хоккейной славы США
Мэтт Каллен и Кевин Стивенс будут включены в Зал хоккейной славы США.
Туда также введут первого владельца «Чикаго» Фредерика Маклафлина, хоккеистку Брианну Декер и паралимпийскую сборную США по хоккею, выигравшую золото в 2002 году.
Церемония введения в Зал хоккейной славы США состоится 4 декабря в Питтсбурге.
Каллен – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины» (в 2006 году) и «Питтсбурга» (в 2016 и 2017 годах).
Стивенс – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».
Брианна Декер – золотая медалистка Олимпийских игр, чемпионка NCAA и шестикратная чемпионка мира.
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