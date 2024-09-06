Гавриков о том, что в НХЛ мало топ-защитников из России: «Это факт. У других сборных всегда есть выбор, а у нас нет. Все начинается с подготовки»

Владислав Гавриков высказался о недостатке топ-защитников из России в НХЛ

– В НХЛ вообще не так много российских защитников топ-уровня. Чем это можно объяснить?

– Это факт, тут надо посмотреть в корень проблемы. У других сборных всегда очень хороший подбор защитников и есть выбор, а у нас его нет. Думаю, тут все дело начинается издалека, я знаю, что у нас будут появляться талантливые ребята в течение нескольких лет, и это будет плюсом для сборной, для нашей страны.

Что касается проблемы, то я думаю, что все надо начинать с подготовки, нужно уметь владеть клюшкой. Видение игры у наших ребят может быть хорошим, но вот именно набор базовых технических навыков – это то, что в 15–16 лет ты уже не наработаешь, с каким бы великим тренером ты ни занимался. Это все надо начинать делать еще раньше. Это работа не в течение года-двух, а в течение 7–10 лет.

– Учитывая ваши слова о подготовке, не задумывались ли вы о том, чтобы открыть свой центр подготовки для передачи детям опыта, найти людей, которые могли бы под вашим контролем готовить защитников?

– Я задумаюсь об этом, это очень сложно для меня организовать так, как это хотелось бы в идеале, как я это вижу. На это нужно потратить очень много времени, найти правильных людей, как вы сказали. Не все так просто, а делать тяп-ляп, проводить подкатки — не хочется этим заниматься. Если все делать качественно, то нужно делать на другом уровне, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».