Александр Овечкин: «Наша цель – попасть в финал Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, ЧМ. Кому-то везет, и он выигрывает в первый год. У меня почти 16 лет заняло, чтобы мы выиграли»

Александр Овечкин высказался об игре в финалах Кубка Стэнли, Кубка Гагарина и ЧМ

30 августа КХЛ и компания Playmaker при поддержке «Плюс Студии» и «Кинопоиска» представили документальный фильм про финал Кубка Гагарина сезона-2023/24, в котором «Металлург» обыграл «Локомотив» (4-0).

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин принял участие в фильме и поделился своими мыслями об игре в больших финалах.

«Финал – это наша цель. Попасть в финал Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, чемпионата мира. Конечно, есть нервозность, какой-то мандраж. Ты идешь к этой цели весь сезон.

И когда ты в финале, то понимаешь, что отступать уже некуда, нужно отдавать все силы. Кому-то везет, и он выигрывает в первый год. Если брать мой пример, у меня почти 16 лет заняло, чтобы мы дошли до финала Кубка Стэнли и выиграли», – сказал Александр Овечкин .