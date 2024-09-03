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  • Александр Овечкин: «Наша цель – попасть в финал Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, ЧМ. Кому-то везет, и он выигрывает в первый год. У меня почти 16 лет заняло, чтобы мы выиграли»
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Александр Овечкин: «Наша цель – попасть в финал Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, ЧМ. Кому-то везет, и он выигрывает в первый год. У меня почти 16 лет заняло, чтобы мы выиграли»

Александр Овечкин высказался об игре в финалах Кубка Стэнли, Кубка Гагарина и ЧМ

30 августа КХЛ и компания Playmaker при поддержке «Плюс Студии» и «Кинопоиска» представили документальный фильм про финал Кубка Гагарина сезона-2023/24, в котором «Металлург» обыграл «Локомотив» (4-0). 

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в фильме и поделился своими мыслями об игре в больших финалах. 

«Финал – это наша цель. Попасть в финал Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, чемпионата мира. Конечно, есть нервозность, какой-то мандраж. Ты идешь к этой цели весь сезон.

И когда ты в финале, то понимаешь, что отступать уже некуда, нужно отдавать все силы. Кому-то везет, и он выигрывает в первый год. Если брать мой пример, у меня почти 16 лет заняло, чтобы мы дошли до финала Кубка Стэнли и выиграли», – сказал Александр Овечкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Кинопоиск»
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