Кожевников о Дроздове в ЦСКА: «Слышал, «Салават» не хотел его менять, и сработал административный ресурс. Но о чем думал сам Иван? Был первым парнем, а тут затеряется в нижних звеньях»
Александр Кожевников удивлен решением Ивана Дроздова перейти в ЦСКА
«Вторым, после Разина, «героем» недели для меня стал бывший лидер «Спартака» и «Салавата» Дроздов. В прошлом сезоне в атаке Уфы он играл важнейшую роль, не уходил со льда, был одним из лучших бомбардиров. А в ЦСКА на Кубке мэра выходил лишь в третьем звене и – за исключением финала – был незаметен.
Слышал, что Уфа не хотела его менять, и сработал административный ресурс. Но о чем думал сам Дроздов? В «Салавате» и «Спартаке» он был первым парнем, а в ЦСКА, где к прежним лидерам летом добавились перспективные парни из АХЛ, скорее всего, затеряется в нижних звеньях.
Финал Кубка мэра показал его потенциал, но, боюсь, он все-таки запутался в командах», – отметил двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Russia-Hockey
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