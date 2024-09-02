Кожевников о Дроздове в ЦСКА: «Слышал, «Салават» не хотел его менять, и сработал административный ресурс. Но о чем думал сам Иван? Был первым парнем, а тут затеряется в нижних звеньях»

Александр Кожевников удивлен решением Ивана Дроздова перейти в ЦСКА

«Вторым, после Разина , «героем» недели для меня стал бывший лидер «Спартака » и «Салавата » Дроздов. В прошлом сезоне в атаке Уфы он играл важнейшую роль, не уходил со льда, был одним из лучших бомбардиров. А в ЦСКА на Кубке мэра выходил лишь в третьем звене и – за исключением финала – был незаметен.

Слышал, что Уфа не хотела его менять, и сработал административный ресурс. Но о чем думал сам Дроздов ? В «Салавате» и «Спартаке» он был первым парнем, а в ЦСКА, где к прежним лидерам летом добавились перспективные парни из АХЛ, скорее всего, затеряется в нижних звеньях.

Финал Кубка мэра показал его потенциал, но, боюсь, он все-таки запутался в командах», – отметил двукратный олимпийский чемпион.