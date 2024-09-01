Защитник «Юты» Коул о названии команды: «Юта Йети» очень хорошо ложится на язык с лингвистической точки зрения»

Новичок «Юты» Йэн Коул поделился мнением о выборе названия команды.

Клуб переехал из Аризоны в это межсезонье и пока не имеет постоянного логотипа и названия. Болельщикам предложили принять участие в голосовании по выбору имени команды.

Список был сокращен с двадцати до шести названий: Venom («Яд»), Blizzard («Метель»), Yeti («Йети»), Mammoth («Мамонты»), Hockey Club («Хоккейный клуб», ХК), Outlaws («Разбойники»).

«Мы в команде не обсуждали это, поэтому не могу сказать, есть ли у других игроков любимые варианты. В конечном счете, я думаю, все решит голосование фанатов.

Фанаты хотят, чтобы мы все были довольны, но я скажу кое-что: «Юта Йети» очень хорошо ложится на язык, с лингвистической точки зрения», – сказал защитник «Юты » Йэн Коул в подкасте Utah Puck Report.