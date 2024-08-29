На новом лого сборной Казахстана – композиция из клюшек в виде золотого беркута, который олицетворяет силу и независимость государства. Клюшки образуют шанырак – верхнюю часть юрты

КФХ показала новый логотип сборной Казахстана

Представленный логотип состоит из композиции клюшек, которые символизируют золотого беркута. Эта птица располагается на флаге Казахстана , олицетворяя силу государства, его суверенитет и независимость, стремление к высоким целям и устойчивому будущему.

На пересечении элементов клюшки образуют шанырак – это верхняя сводчатая часть юрты, которая изображена на государственном гербе и является важным элементом в культуре и быту народа Казахстана.

«Беркут, шанырак и клюшки, совмещенные в единой эмблеме, демонстрируют национальный дух в сочетании с хоккейным движением. Черно-золотистый орнамент является традиционным в культуре Казахстана», – отметили в федерации хоккея страны.

Также заявляется, что одежда с новой эмблемой национальной сборной «изготовлена из технологичных и дышащих материалов, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и оптимальный комфорт». Экипировка имеет эластичные элементы, которые позволяют свободно двигаться.

Фото: instagram.com/kazakhstanhockey/