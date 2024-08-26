«Торпедо» поздравило министра спорта Нижегородской области с днем рождения: «Пусть все цели достигаются, а ваша энергия будет заряжать весь нижегородский спорт на новые свершения!»

Теги Торпедо КХЛ Политика Хоккей

«Торпедо» поздравило министра спорта Нижегородской области с днем рождения.

«Хоккейный клуб «Торпедо» поздравляет министра спорта Нижегородской области Дмитрия Сергеевича Кабайло с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, силы духа и новых побед как в профессиональной, так и в личной жизни. Пусть все цели достигаются, а ваша энергия будет заряжать весь нижегородский спорт на новые свершения!

С днем рождения!» – говорится в сообщении «Торпедо».

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