«Торпедо» поздравило министра спорта Нижегородской области с днем рождения: «Пусть все цели достигаются, а ваша энергия будет заряжать весь нижегородский спорт на новые свершения!»

«Торпедо» поздравило министра спорта Нижегородской области с днем рождения.

«Хоккейный клуб «Торпедо» поздравляет министра спорта Нижегородской области Дмитрия Сергеевича Кабайло с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, силы духа и новых побед как в профессиональной, так и в личной жизни. Пусть все цели достигаются, а ваша энергия будет заряжать весь нижегородский спорт на новые свершения!

С днем рождения!» – говорится в сообщении « ».