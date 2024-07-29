Фэйбер подписал 8-летний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 8,5 млн долларов в год. Защитник уступил Бедарду в борьбе за «Колдер»

Брок Фэйбер подписал контракт с «Миннесотой» на 68 миллионов долларов.

21-летний защитник согласовал 8-летнее соглашение с клубом со средней зарплатой 8,5 миллионов долларов в год.

Этот договор начнет действовать через сезон. Предстоящий сезон хоккеист еще проведет по соглашению новичка с кэпхитом 925 тысяч долларов.

В прошлом сезоне набрал 47 (8+39) очков при полезности «0» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и игровом времени 24:58.

Фэйбер занял второе место в голосовании на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи», уступив Коннору Бедарду.

Брок был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 45-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2020. В 2022 году «Кингс» обменяли Фэйбера в «Уайлд», получив Кевина Фиалу.