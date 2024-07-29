Фэйбер подписал 8-летний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 8,5 млн долларов в год. Защитник уступил Бедарду в борьбе за «Колдер»
Брок Фэйбер подписал контракт с «Миннесотой» на 68 миллионов долларов.
21-летний защитник согласовал 8-летнее соглашение с клубом со средней зарплатой 8,5 миллионов долларов в год.
Этот договор начнет действовать через сезон. Предстоящий сезон хоккеист еще проведет по соглашению новичка с кэпхитом 925 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Брок Фэйбер набрал 47 (8+39) очков при полезности «0» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и игровом времени 24:58.
Фэйбер занял второе место в голосовании на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи», уступив Коннору Бедарду.
Брок был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 45-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2020. В 2022 году «Кингс» обменяли Фэйбера в «Уайлд», получив Кевина Фиалу.
А так уже подобные контракты дают всем перспективным игрокам. В той же Соте похожий долгосрок получил Болди, в других командах - Джек Хьюз, Сузуки, Кофилд, Слафковски, Сандерсон, Штюцле, Пауэр, Томпсон и так далее. Это общий тренд на фоне роста потолка зарплат. И пока такие сделки скорее оправдывают себя, чем нет.
Эдмонтон из-за забитой кепки дал мостик Бушару. Теперь будут вываливать гораздо больше. Похожая ситуация будет у НЙР с К’Андре Миллером.
Плюс, не забывайте, со следующего сезона Миннесота высвобождает 13м в платежке за те безумные контракты Паризе и Сутера!
Оправданность контракта Далина ещё предстоит узнать, но у него на момента подписания было пять сезонов в НХЛ, а не один.
сезоны в НХЛ: 1 - 1
возраст: 24 - 21
игры/очки: 55/51 - 82/47
титулы: чемпион Олимпиады, чемпион КХЛ - ничего
Капризов уже 3 года играл на высоком уровне, был лидером ЦСКА. но даже про него на спортсе тогда писали, что переоценили. тот риск был намного меньше, чем с Фейбером, и он оправдался.
на самом деле, я понимаю, что сейчас делают манагеры. через 2 года контракт Капризова заканчивается и они хотят сколотить банду, чтобы его переподписать. но всё равно риск очень велик.
А если он проведёт этот сезон гораздо хуже первого?
Сезон провёл сумасшедший, как и все предыдущие в лигах ниже. Фантастическая игра в обороне. Очень умный игрок, будущий член зала славы.