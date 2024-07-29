Фэйбер подписал 8-летний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 8,5 млн долларов в год. Защитник уступил Бедарду в борьбе за «Колдер»

Теги Миннесота НХЛ Брок Фэйбер Хоккей

Брок Фэйбер подписал контракт с «Миннесотой» на 68 миллионов долларов.

21-летний защитник согласовал 8-летнее соглашение с клубом со средней зарплатой 8,5 миллионов долларов в год.

Этот договор начнет действовать через сезон. Предстоящий сезон хоккеист еще проведет по соглашению новичка с кэпхитом 925 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Брок Фэйбер набрал 47 (8+39) очков при полезности «0» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и игровом времени 24:58.

Фэйбер занял второе место в голосовании на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи», уступив Коннору Бедарду.

Брок был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 45-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2020. В 2022 году «Кингс» обменяли Фэйбера в «Уайлд», получив Кевина Фиалу.

41 комментарий
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Ответ Ratmir90
Удивительно как меняется игровой рынок, стоит провести один не плохой сезон, так команды выписывают очень большие контракты игрокам. Раньше давали контракт мостик, что бы посмотреть сможет ли игрок стабильно играть. Броку желаю удачи, и что бы его контракт не оказался в 10ке худших контрактов.
Сейчас невыгодно давать мостик, если нет больших проблем с платёжкой. Велика вероятность, что придётся заплатить ещё больше по долгосрочному контракту потом.

А так уже подобные контракты дают всем перспективным игрокам. В той же Соте похожий долгосрок получил Болди, в других командах - Джек Хьюз, Сузуки, Кофилд, Слафковски, Сандерсон, Штюцле, Пауэр, Томпсон и так далее. Это общий тренд на фоне роста потолка зарплат. И пока такие сделки скорее оправдывают себя, чем нет.

Эдмонтон из-за забитой кепки дал мостик Бушару. Теперь будут вываливать гораздо больше. Похожая ситуация будет у НЙР с К’Андре Миллером.
+42
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+41
Удивительно как меняется игровой рынок, стоит провести один не плохой сезон, так команды выписывают очень большие контракты игрокам. Раньше давали контракт мостик, что бы посмотреть сможет ли игрок стабильно играть. Броку желаю удачи, и что бы его контракт не оказался в 10ке худших контрактов.
+28
-2
+26
Ответ Иван Павлов
Сейчас невыгодно давать мостик, если нет больших проблем с платёжкой. Велика вероятность, что придётся заплатить ещё больше по долгосрочному контракту потом. А так уже подобные контракты дают всем перспективным игрокам. В той же Соте похожий долгосрок получил Болди, в других командах - Джек Хьюз, Сузуки, Кофилд, Слафковски, Сандерсон, Штюцле, Пауэр, Томпсон и так далее. Это общий тренд на фоне роста потолка зарплат. И пока такие сделки скорее оправдывают себя, чем нет. Эдмонтон из-за забитой кепки дал мостик Бушару. Теперь будут вываливать гораздо больше. Похожая ситуация будет у НЙР с К’Андре Миллером.
Плюс к этому добавлю, что командам, которые не пользуются большой популярностью у игроков, заключение сразу долгосрочных контрактов с очень перспективными игроками это чуть ли не единственный способ собрать команду-контендер
+21
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+21
Парень очень уверенно смотрелся, сразу 8 лет, конечно есть риск, но и 8,5 млн для будущего дефа топ 10 лиги это совмем не много, особенно если учесть что через 2 сезона потолок зарплат будет 100 млн и будет расти дальше. Расчет Герина ясен, решил сейчас 8,5 млн на 8 лет, чтоб потом не продлевать на 11-12 млн.
+17
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+17
Ответ Proline
Кто понимает, объясните, в чём смысл. Куда торопиться? Ещё год контракта, он всё равно будет ОСА, то есть право первой ночи в любом случае у Миннесоты. А если он проведёт этот сезон гораздо хуже первого?
А если сыграет в разы лучше, чем этот и тогда надо давать в разы больше, чем 8.5? Здесь команда даёт игроку понять, что он им нужен и в него верят
+15
-1
+14
Ответ Ratmir90
Удивительно как меняется игровой рынок, стоит провести один не плохой сезон, так команды выписывают очень большие контракты игрокам. Раньше давали контракт мостик, что бы посмотреть сможет ли игрок стабильно играть. Броку желаю удачи, и что бы его контракт не оказался в 10ке худших контрактов.
Ситуация с Далином показательно, когда можно было дать шведу 8$ на 8, ГМ выписал мостик 6$на 3 года. Год назад подписали уже большой контракт, правда теперь не 8$, а все 11$.
+12
0
+12
Ответ Stillinger
Уже скорее в Питтсбург)
31 человек хуже. Герин сохраняет конкурентоспособную команду с гигантской нагрузкой под потолком. Он просто лучший.
+6
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+5
Ответ Виктор Пьянков
А если сыграет в разы лучше, чем этот и тогда надо давать в разы больше, чем 8.5? Здесь команда даёт игроку понять, что он им нужен и в него верят
В какие разы, простите? 8,5 лямов - это контракт уровня почти Адама Фокса, например.
+7
-2
+5
Ответ Proline
Кто понимает, объясните, в чём смысл. Куда торопиться? Ещё год контракта, он всё равно будет ОСА, то есть право первой ночи в любом случае у Миннесоты. А если он проведёт этот сезон гораздо хуже первого?
Инвестиция в будущее. Рассчитывают на его прогресс, что он выйдет на уровень претендента на Норрис. В таком случае его контракт будет очень выгодным.
+5
0
+5
Ответ Proline
Ну я бы согласился, иди речь миллионах о семи. Но 8,5 - это на уровне лучших защитников всей лиги прямо сейчас. Такой риск оправдается, только если он станет реальным топом.
Смотря с чем сравнивать. Далин, Даути и Карлссон получают 11+. 8,5 на их фоне не так уж много. Ну и про рост потолка не забываем.
+4
0
+4
Ответ vulturecrow
это не рынок, это манагеры Соты ничему не учатся. у них всё ещё 15 лямов в платёжке от Паризе и Сутера лежат, а они Тренину 3.5 в год дали, Фейберу за 1 сезон почти как Капризову насыпали, Спержон и Бродин 13.5 в год кушают.
Так и Капризов действующий контракт за один сезон заработал.
+5
-1
+4
Так забавляет читать коммменты, где люди в очередной раз удивляются, что молодому защитнику выписывают большой контракт на круглую сумму. Будь-то не было контрактов Сандерсона, Пауэра, Хейсканена, Фокса.
+6
-2
+4
Кто удивляется контракту - видимо, не смотрели игру Фэйбера. Он определяет игру Миннесоты и точно один из 2х важнейших игроков в составе. Если здоровье не подведет - то 8,5 с 25го года - это звучит кражей.

Плюс, не забывайте, со следующего сезона Миннесота высвобождает 13м в платежке за те безумные контракты Паризе и Сутера!
+4
0
+4
Ответ Ratmir90
Удивительно как меняется игровой рынок, стоит провести один не плохой сезон, так команды выписывают очень большие контракты игрокам. Раньше давали контракт мостик, что бы посмотреть сможет ли игрок стабильно играть. Броку желаю удачи, и что бы его контракт не оказался в 10ке худших контрактов.
это не рынок, это манагеры Соты ничему не учатся. у них всё ещё 15 лямов в платёжке от Паризе и Сутера лежат, а они Тренину 3.5 в год дали, Фейберу за 1 сезон почти как Капризову насыпали, Спержон и Бродин 13.5 в год кушают.
+15
-12
+3
Ответ Proline
Кто понимает, объясните, в чём смысл. Куда торопиться? Ещё год контракта, он всё равно будет ОСА, то есть право первой ночи в любом случае у Миннесоты. А если он проведёт этот сезон гораздо хуже первого?
Через год такого же уверенного сезона это будет 10 лямов. Брок невероятен
+2
0
+2
Ответ Igbin
С чего бы Капризову просить много больше, чем Фэйберу? Фэйбер столь же важен для команды, к тому же он моложе.
Капризов топ игрок, а этот еще непонятно, но уже 8 на 8
+2
0
+2
Ответ Stillinger
Смотря с чем сравнивать. Далин, Даути и Карлссон получают 11+. 8,5 на их фоне не так уж много. Ну и про рост потолка не забываем.
При этом контракты Даути и Карлссона стабильно входят во все рейтинги худших в лиге).
Оправданность контракта Далина ещё предстоит узнать, но у него на момента подписания было пять сезонов в НХЛ, а не один.
+3
-1
+2
Ответ Roo91
Так забавляет читать коммменты, где люди в очередной раз удивляются, что молодому защитнику выписывают большой контракт на круглую сумму. Будь-то не было контрактов Сандерсона, Пауэра, Хейсканена, Фокса.
Вот вот. Сандерсон ни чем не лучше получил 8, Пауэр по моему тоже. Такой тренд. Да есть риск, но как заметили выше он оправдывался. С Болди пока работает.
+2
0
+2
Ответ Сергей Орлов
Есть ли в лиге генменеджер хуже Герина?
Задай это вопрос в Торонто
+3
-1
+2
Ответ Rumata22
Задай это вопрос в Торонто
Уже скорее в Питтсбург)
+3
-1
+2
Ответ Stillinger
Инвестиция в будущее. Рассчитывают на его прогресс, что он выйдет на уровень претендента на Норрис. В таком случае его контракт будет очень выгодным.
Ну я бы согласился, иди речь миллионах о семи. Но 8,5 - это на уровне лучших защитников всей лиги прямо сейчас. Такой риск оправдается, только если он станет реальным топом.
+3
-2
+1
Ответ rusbash14
Так и Капризов действующий контракт за один сезон заработал.
Капризов - Фейбер на момент подписания контрактов
сезоны в НХЛ: 1 - 1
возраст: 24 - 21
игры/очки: 55/51 - 82/47
титулы: чемпион Олимпиады, чемпион КХЛ - ничего

Капризов уже 3 года играл на высоком уровне, был лидером ЦСКА. но даже про него на спортсе тогда писали, что переоценили. тот риск был намного меньше, чем с Фейбером, и он оправдался.

на самом деле, я понимаю, что сейчас делают манагеры. через 2 года контракт Капризова заканчивается и они хотят сколотить банду, чтобы его переподписать. но всё равно риск очень велик.
+1
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+1
Ответ Proline
Ну я бы согласился, иди речь миллионах о семи. Но 8,5 - это на уровне лучших защитников всей лиги прямо сейчас. Такой риск оправдается, только если он станет реальным топом.
Так он и есть один из лучших защей лиги прямо сейчас
+2
-1
+1
Ответ Stillinger
Инвестиция в будущее. Рассчитывают на его прогресс, что он выйдет на уровень претендента на Норрис. В таком случае его контракт будет очень выгодным.
а если не выйдет? с чего бы сразу на Норрис? вон Проворова тоже когда-то изначально будущей звездой считали
+1
0
+1
Кто понимает, объясните, в чём смысл. Куда торопиться? Ещё год контракта, он всё равно будет ОСА, то есть право первой ночи в любом случае у Миннесоты.
А если он проведёт этот сезон гораздо хуже первого?
+3
-2
+1
Ответ Rumata22
Задай это вопрос в Торонто
В сравнении с Герином в Торонто сидят гении.
0
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Ответ Roo91
Ситуация с Далином показательно, когда можно было дать шведу 8$ на 8, ГМ выписал мостик 6$на 3 года. Год назад подписали уже большой контракт, правда теперь не 8$, а все 11$.
зато очевидно, что топчик, а этот
0
0
0
Ответ vulturecrow
это не рынок, это манагеры Соты ничему не учатся. у них всё ещё 15 лямов в платёжке от Паризе и Сутера лежат, а они Тренину 3.5 в год дали, Фейберу за 1 сезон почти как Капризову насыпали, Спержон и Бродин 13.5 в год кушают.
Конечно это им аукнется через пару лет
+1
-1
0
Ответ Иван Павлов
Сейчас невыгодно давать мостик, если нет больших проблем с платёжкой. Велика вероятность, что придётся заплатить ещё больше по долгосрочному контракту потом. А так уже подобные контракты дают всем перспективным игрокам. В той же Соте похожий долгосрок получил Болди, в других командах - Джек Хьюз, Сузуки, Кофилд, Слафковски, Сандерсон, Штюцле, Пауэр, Томпсон и так далее. Это общий тренд на фоне роста потолка зарплат. И пока такие сделки скорее оправдывают себя, чем нет. Эдмонтон из-за забитой кепки дал мостик Бушару. Теперь будут вываливать гораздо больше. Похожая ситуация будет у НЙР с К’Андре Миллером.
Я все это понимаю, но тут надо менеджеру решать, либо игрок спрогрессирует и придется ему платить больше, либо дать длительный контракт и большими деньгами и он просто деградирует и будет как Нёрс в Эдмонтоне.
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Прекраснейший контракт. Брок феерил на каждом уровне своей карьеры. Скауты Кингз потрясающе драфтуют, но слабо развивают. Жаль, что Брок мечтал играть именно за Миннесоту.

Сезон провёл сумасшедший, как и все предыдущие в лигах ниже. Фантастическая игра в обороне. Очень умный игрок, будущий член зала славы.
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