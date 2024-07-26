Григорий Панин: «Футбол – спорт № 1 в мире. Чтобы хоккеисты недолюбливали футболистов за заработки и внимание – такого нет»
Хоккеист Григорий Панин назвал футбол спортом № 1 в мире.
– Во что проще играть – в футбол или хоккей?
– Все зависит от человека. Возможно, хоккей динамичнее, есть смены, где можно отдохнуть.
Я люблю хоккей, получаю очень тяжелые физические нагрузки, особенно в межсезонье. Хоккей – довольно контактный вид, где приветствуются столкновения. А в футболе невозможно подбежать, толкнуть плечом, забрать мяч и дальше бежать.
Чтобы мы недолюбливали футболистов за заработки и внимание – такого нет. Футбол – спорт № 1 в мире.
– Почему в России звезд в хоккее больше?
– Может, народная любовь какая-то или, например, связано с климатическими условиями или с какой-то ментальной составляющей.
Где зимой время проводить? На катках и на коньках, – сказал 38-летний капитан «Салавата Юлаева», двукратный обладатель Кубка Гагарина Григорий Панин.
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Хоккей развит на хорошем уровне в восьми странах где то.
Канада, Россия, США, Финляндия, Чехословакия(по сути), Швеция. Чуть подтягивается Швейцария и Германия.
Все. Футбол это 200 стран где играют, это чемпионаты каждого континента и кубки чемпионов.
Где массовость там и деньги.