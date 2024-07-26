Григорий Панин: «Футбол – спорт № 1 в мире. Чтобы хоккеисты недолюбливали футболистов за заработки и внимание – такого нет»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин премьер-лига Россия КХЛ Матч ТВ Хоккей

Хоккеист Григорий Панин назвал футбол спортом № 1 в мире.

– Во что проще играть – в футбол или хоккей?

– Все зависит от человека. Возможно, хоккей динамичнее, есть смены, где можно отдохнуть.

Я люблю хоккей, получаю очень тяжелые физические нагрузки, особенно в межсезонье. Хоккей – довольно контактный вид, где приветствуются столкновения. А в футболе невозможно подбежать, толкнуть плечом, забрать мяч и дальше бежать.

Чтобы мы недолюбливали футболистов за заработки и внимание – такого нет. Футбол – спорт № 1 в мире.

– Почему в России звезд в хоккее больше?

– Может, народная любовь какая-то или, например, связано с климатическими условиями или с какой-то ментальной составляющей.

Где зимой время проводить? На катках и на коньках, – сказал 38-летний капитан «Салавата Юлаева», двукратный обладатель Кубка Гагарина Григорий Панин.

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9 комментариев
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По такому случаю предлагаю отправить Спартак в ФНЛ!
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+5
Так это логично.
Хоккей развит на хорошем уровне в восьми странах где то.
Канада, Россия, США, Финляндия, Чехословакия(по сути), Швеция. Чуть подтягивается Швейцария и Германия.
Все. Футбол это 200 стран где играют, это чемпионаты каждого континента и кубки чемпионов.
Где массовость там и деньги.
+5
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+4
Так то в мире. А в России - какой номером 1 утвердят сверху, тот и будет.
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Ответ Зелёный гопник
По такому случаю предлагаю отправить Спартак в ФНЛ!
ФНЛ уже давно нету
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Ответ al77
Так это логично. Хоккей развит на хорошем уровне в восьми странах где то. Канада, Россия, США, Финляндия, Чехословакия(по сути), Швеция. Чуть подтягивается Швейцария и Германия. Все. Футбол это 200 стран где играют, это чемпионаты каждого континента и кубки чемпионов. Где массовость там и деньги.
Несвязно, думаю просто сам футбол такая игра, что ее любят, массовость как раз таки из - за самой игры
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