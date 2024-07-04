«Овечкин – величайший снайпер всех времен. Сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха». Чикран о капитане «Вашингтона»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Джейкоб Чикран Хоккей

Джейкоб Чикран назвал Александра Овечкин лучшим снайпером в истории.

Канадский защитник, выступавший в «Оттаве», ранее перешел в «Вашингтон» посредством обмена.

«Я буду очень ценить это время, проведенное с Овечкиным, и сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха.

Он величайший снайпер всех времен. Поэтому возможность сыграть с Алексом станет [для меня] особенным событием», – заявил Джейкоб Чикран.

Капитан «Кэпиталс» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Настрой у Чикрана хороший, да и другие новички сами хотели в Caps. В этом сезоне команда будет веселая, прочь прошлогоднее тошнилово, забивать точно больше будут, а значит и рекорд побить будет проще. Леонсис и Маклеллан красавцы, знают сколько принесет удачный год для Ови, бабло рекой потечет, популяризация лиги заоблачная, Caps интрига лиги на сезон 24-25 с главным сюжетом- рекорд Овечкина. Верим Саня, сможешь.........
+22
-2
+20
Ответ Leonel Messi
Ови легенда, кто лучше него ? Вообще из спорта российского
если брать нишевые виды спорта их дофига)даже Ленка Исинбаева)))а вот в хоккее он всех затмил своим реноме)не смотря на Кучерова,Малкина,Дацюка и т.д и т.п)
+9
-2
+7
Ответ e1ther - e1ther
если брать нишевые виды спорта их дофига)даже Ленка Исинбаева)))а вот в хоккее он всех затмил своим реноме)не смотря на Кучерова,Малкина,Дацюка и т.д и т.п)
Тоже подумал про Исинбаеву, но все-таки несравнимые виды спорта по медийности, то есть трудно Исинбаеву легендой назвать. Так-то у нас и Ласицкене есть)
+2
0
+2
Ови легенда, кто лучше него ? Вообще из спорта российского
+2
-2
0
саня нагибай грецки ,ждёмс
0
0
0
Ответ Leonel Messi
Ови легенда, кто лучше него ? Вообще из спорта российского
Шарапова наверно только может с ним посоперничать..
0
0
0
Ответ Leonel Messi
Ови легенда, кто лучше него ? Вообще из спорта российского
много кто))))синхронистки например
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий