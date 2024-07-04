«Овечкин – величайший снайпер всех времен. Сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха». Чикран о капитане «Вашингтона»

Джейкоб Чикран назвал Александра Овечкин лучшим снайпером в истории.

Канадский защитник, выступавший в «Оттаве», ранее перешел в « » посредством обмена.

«Я буду очень ценить это время, проведенное с Овечкиным, и сделаю все возможное, чтобы помочь ему добиться успеха.

Он величайший снайпер всех времен. Поэтому возможность сыграть с Алексом станет [для меня] особенным событием», – заявил .

Капитан «Кэпиталс» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).