Сушинский о будущем Дацюка: «Непонятно, готов ли он к роли тренера, но как функционера, может, мы его и увидим»
Максим Сушинский высказался о будущем Павла Дацюка.
«Его решили ввести в Зал хоккейной славы, и это точно стопроцентное попадание. Только великих игроков туда вводят, и Павел это заслужил.
Он выиграл вообще все, что возможно. Павел — чемпион России, победитель Олимпийских игр и чемпионата мира, плюс у него две победы в Кубке Стэнли.
Сложно сказать, увидим ли мы Пашу в роли тренера в будущем. Непонятно, готов или не готов он к этому, но как функционера, может быть, мы его и увидим», — сказал бывший игрок сборной России.