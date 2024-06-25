Орлов о Кузнецове: «Рад видеть его в «Каролине». Он неплохо играл, нужно время адаптироваться. Главное, хорошо отдохнуть и подготовиться к сезону»

Дмитрий Орлов заявил, что рад переходу Евгения Кузнецова в «Каролину».

Напомним, в марте «Вашингтон» обменял 32-летнего российского нападающего в «Харрикейнз».

– Вы говорили, что после прихода в «Каролину» стал чаще улыбаться. Было ли ощущение, что человек решил наконец все свои ментальные проблемы и сконцентрировался на хоккее? Как его приход помог команде?

– Я думаю, это у него лучше спросить. Конечно, я был рад его видеть, так как мы дружим много лет. И поэтому его всегда приятно видеть рядом и тем более хочется, чтобы он получал удовольствие от хоккея.

Несмотря на все трудности, я думаю, он достаточно неплохо играл. Концовка сезона всегда тяжеловата, когда ты привыкаешь к одной роли в команде и не получаешь то время, которое у тебя было. Поэтому нужно время адаптироваться.

У него тоже контракт действует еще год, и посмотрим, как это все будет происходить. Главное, хорошо отдохнуть, восстановиться и хорошо подготовиться к новому сезону, – сказал защитник «Каролины» .



