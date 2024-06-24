Вратарь «Нэшвилла» Сарос хочет от 8 до 8,5 млн долларов в год по новому контракту

Теги Нэшвилл НХЛ Юусе Сарос деньги Хоккей

Юусе Сарос намерен зарабатывать до 8,5 миллиона долларов в год.

Контракт финского вратаря «Нэшвилла» с кэпхитом 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

Требования голкипера по зарплате в рамках нового соглашения находятся в диапазоне от 8 до 8,5 млн долларов в год.

Генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц ранее говорил о желании клуба переподписать договор с хоккеистом.

В этом сезоне Юусе Сарос провел 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 35 побед, пропуская в среднем 2,86 шайбы и отражая 90,6% бросков.

9 комментариев
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Ответ Сергей Орлов
Может и дадут. Но точно не в Нэшвилле.
Почему нет? Для кого ещё им держать место под потолком?
+5
-2
+3
Так дёшево,надо продлевать, только один вопрос на 4-5 лет было бы шикарно) но понятно что речь про 8 или 7 на рынке
+3
-1
+2
Ответ Serge Vendino
Почему нет? Для кого ещё им держать место под потолком?
для возвращения Дюшена))
+2
0
+2
Ответ Serge Vendino
Почему нет? Для кого ещё им держать место под потолком?
Найдут для кого. А в раму Аскарова поставят.
+1
0
+1
Макаров у него бэкапом будет?
+1
-1
0
норм в принципе
0
0
0
Ответ Einfach Safari
Макаров у него бэкапом будет?
Аскаров?
0
0
0
Ответ *MVP*
Аскаров?
Да, т9
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