Вратарь «Нэшвилла» Сарос хочет от 8 до 8,5 млн долларов в год по новому контракту
Юусе Сарос намерен зарабатывать до 8,5 миллиона долларов в год.
Контракт финского вратаря «Нэшвилла» с кэпхитом 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.
Требования голкипера по зарплате в рамках нового соглашения находятся в диапазоне от 8 до 8,5 млн долларов в год.
Генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц ранее говорил о желании клуба переподписать договор с хоккеистом.
В этом сезоне Юусе Сарос провел 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 35 побед, пропуская в среднем 2,86 шайбы и отражая 90,6% бросков.