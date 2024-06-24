Вратарь «Нэшвилла» Сарос хочет от 8 до 8,5 млн долларов в год по новому контракту

Юусе Сарос намерен зарабатывать до 8,5 миллиона долларов в год.

Контракт финского вратаря « » с кэпхитом 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

Требования голкипера по зарплате в рамках нового соглашения находятся в диапазоне от 8 до 8,5 млн долларов в год.

Генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц ранее говорил о желании клуба переподписать договор с хоккеистом.

В этом сезоне провел 64 матча в регулярном чемпионате , одержал 35 побед, пропуская в среднем 2,86 шайбы и отражая 90,6% бросков.