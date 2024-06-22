Фрэм ушел из «Куньлуня». Защитник провел 5 сезонов в клубе

Теги переходы КХЛ Куньлунь Ред Стар Джейсон Фрэм Хоккей

Джейсон Фрэм ушел из «Куньлуня».

29-летний защитник покинул китайский клуб по взаимному согласию сторон.

«Фрэм перешел к нам перед сезоном-2019/20 – сначала играл в нашем фарме в ВХЛ, но со временем пробился в основу. Был с нами в Пекине, Мытищах, на олимпиаде и чемпионатах мира.

Всего за карьеру у Джейсона 186 матчей в КХЛ и 39 набранных очков, а также 13 матчей за сборную Китая. Спасибо за все и удачи, Лю Цзе!» – говорится в заявлении клуба. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий