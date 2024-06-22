Фрэм ушел из «Куньлуня». Защитник провел 5 сезонов в клубе

Джейсон Фрэм ушел из «Куньлуня».

29-летний защитник покинул китайский клуб по взаимному согласию сторон.

« перешел к нам перед сезоном-2019/20 – сначала играл в нашем фарме в ВХЛ, но со временем пробился в основу. Был с нами в Пекине, Мытищах, на олимпиаде и чемпионатах мира.

Всего за карьеру у Джейсона 186 матчей в и 39 набранных очков, а также 13 матчей за сборную Китая. Спасибо за все и удачи, Лю Цзе!» – говорится в заявлении клуба.