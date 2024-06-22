Директор «Эдмонтона»: «В декабре мне казалось, что мы выберемся из ямы. У нас устойчивая команда. Мы дали себе шанс сыграть в 7-м матче»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Джефф Джексон Хоккей

Джефф Джексон высказался после трех побед подряд «Эдмонтона» над «Флоридой».

«Эдмонтон» отыгрался с 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Меня это не удивило, потому что в этом сезоне команда преодолела самые разные эпизоды.

Мы с вами говорили в декабре в Сиэтле о том, что мы оказались в яме, и мне казалось, что мы выберемся из нее.

У нас устойчивая команда. Ты учишься чему-то, проходя через невзгоды и трудности. 

Мы еще ничего не выиграли, но дали себе шанс сыграть в седьмом матче», – сказал генеральный директор «Ойлерс» Джефф Джексон.

После назначения Криса Кноблауха в ноябре прошлого года Джексон сказал: «Команда может побороться за Кубок Стэнли».

«Ойлерс» прожили три матча как один. В глазах – пожар, педаль газа – в пол

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все правильно. Не нужно отмечать раньше времени. Спокойно отыграть седьмую игру!
+2
0
+2
Ответ vel
Парни, подскажите, а кого все показывают из лагеря Флориды, когда она пропускает? Он ещё бутылку в стену кидал..
Билл Зито, ГМ Флориды
+2
0
+2
Парни, подскажите, а кого все показывают из лагеря Флориды, когда она пропускает? Он ещё бутылку в стену кидал..
0
0
0
Ответ A-G
Билл Зито, ГМ Флориды
Заметил ещё, что почему то после нарушения правил, не показывали кого и за что удаляли, даже после рекламной паузы..Я первый матч плей офф смотрел, это всегда так? 🤔
0
0
0
Ответ A-G
Билл Зито, ГМ Флориды
спс, бро ✊🏻
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Заметил ещё, что почему то после нарушения правил, не показывали кого и за что удаляли, даже после рекламной паузы..Я первый матч плей офф смотрел, это всегда так? 🤔
У меня в трансляции показывают, когда судья объявляет.
0
0
0
Ответ vel
спс, бро ✊🏻
А мужик в годах, с тяжёлым взглядом крёстного отца - Кен Холланд, ГМ Эдмонтона.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий