Директор «Эдмонтона»: «В декабре мне казалось, что мы выберемся из ямы. У нас устойчивая команда. Мы дали себе шанс сыграть в 7-м матче»

Джефф Джексон высказался после трех побед подряд «Эдмонтона» над «Флоридой».

« » отыгрался с 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Меня это не удивило, потому что в этом сезоне команда преодолела самые разные эпизоды.

Мы с вами говорили в декабре в Сиэтле о том, что мы оказались в яме, и мне казалось, что мы выберемся из нее.

У нас устойчивая команда. Ты учишься чему-то, проходя через невзгоды и трудности.

Мы еще ничего не выиграли, но дали себе шанс сыграть в седьмом матче», – сказал генеральный директор «Ойлерс» Джефф Джексон.

После назначения Криса Кноблауха в ноябре прошлого года Джексон сказал: «Команда может побороться за Кубок Стэнли».

«Ойлерс» прожили три матча как один. В глазах – пожар, педаль газа – в пол