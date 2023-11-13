Директор «Эдмонтона»: «Команда может побороться за Кубок Стэнли. Я в клубе для того, чтобы постараться выиграть в этом сезоне»

Директор «Эдмонтона» считает команду претендентом на Кубок Стэнли.

Ранее «Ойлерс» объявили об увольнении Джея Вудкрофта.

Новым главным тренером клуба стал Крис Кноблаух из АХЛ. Специалист ранее тренировал клуб юниорской лиги Онтарио «Эри Оттерс», когда там играл Коннор Макдэвид.

«Я не могу контролировать прошлые смены тренеров и смены генеральных менеджеров в прошлом. Сейчас у нас есть команда, которая, как мы считаем, может побороться за Кубок Стэнли.

Я сторонник долгосрочной стратегии, но я также здесь для того, чтобы постараться выиграть в этом сезоне», – сказал генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон.

«Эдмонтон» набрал 7 очков за 13 матчей и идет на предпоследнем месте в Западной конференции НХЛ.