Агент Бурмистрова: «Спартак» решил не продлевать контракт. С «Витязем» общались после этого, но свято место пусто не бывает – уже нашли других игроков»

Теги Витязь Спартак КХЛ Александр Бурмистров Александр Черных Хоккей

Агент Александра Бурмистрова высказался о предложении «Витязя».

Ранее появились данные, что нападающий отказался от предложения подмосковного клуба.

– Бурмистров не отказывался от команды «Витязь». Ситуация прозаичная.

Предложение из этого клуба действительно было, но в это время он ждал ответ от «Спартака». Не было такого, чтобы Бурмистров сказал: «Я не буду играть в «Витязе».

Если бы «Спартак» раньше бы дал информацию, что его не буду продлевать, то он с удовольствием подписал бы контракт с «Витязем». Предложением было хорошим.

– В «Спартаке» не видят Бурмистрова в команде?

– В «Спартаке» размышляли, оставлять Бурмистрова или нет, и в конечном итоге приняли решение, что не будут продлевать контракт.

С «Витязем» мы после этого общались, но, к сожалению, свято место пусто не бывает. В клубе уже нашли на эту позицию других игроков.

– Со стороны других клубов есть к нему интерес?

– У него было желание играть в московском регионе, там налажен быт.

Но в данный момент Александр будет принимать решение, и, возможно, что-то придется менять в бытовом плане, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

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7 комментариев
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Пора заканчивать видимо, Бурми уже не тот
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Пора заканчивать видимо, Бурми уже не тот
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Можно забыть о Московском регионе смело. А так возьмут куда-нибудь за небольшие деньги.
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Да,а ведь когда то Бурмистров забил шикарный гол Вашингтону играя за Атланту.Все думали,что потенциально он новая звезда
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В московском регионе же еще команды ВХЛ есть. Ну, если быт налажен уже...
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Ответ Алексей Тор
Можно забыть о Московском регионе смело. А так возьмут куда-нибудь за небольшие деньги.
можно в Хабаровск
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Ну как бы стало понятнее ) А не то, что там редактора Спортса в предыдущей новости нагородили ))) Саня хочет играть в московском регионе; Витязю отказал, ибо ожидал решение Спартака, а так бы и согласился бы, видимо.
А по существу, «неуд» агенту. Надо было резче булки поворачивать, чтобы быстрее добиться решения от Спартака и не упустить выгодное предложение от Витязя.
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