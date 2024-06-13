Агент Бурмистрова: «Спартак» решил не продлевать контракт. С «Витязем» общались после этого, но свято место пусто не бывает – уже нашли других игроков»

Агент Александра Бурмистрова высказался о предложении «Витязя».

Ранее появились данные, что нападающий отказался от предложения подмосковного клуба.

– Бурмистров не отказывался от команды «Витязь». Ситуация прозаичная.

Предложение из этого клуба действительно было, но в это время он ждал ответ от «Спартака». Не было такого, чтобы Бурмистров сказал: «Я не буду играть в «Витязе».

Если бы «Спартак» раньше бы дал информацию, что его не буду продлевать, то он с удовольствием подписал бы контракт с «Витязем». Предложением было хорошим.

– В «Спартаке» не видят Бурмистрова в команде?

– В «Спартаке» размышляли, оставлять Бурмистрова или нет, и в конечном итоге приняли решение, что не будут продлевать контракт.

С «Витязем» мы после этого общались, но, к сожалению, свято место пусто не бывает. В клубе уже нашли на эту позицию других игроков.

– Со стороны других клубов есть к нему интерес?

– У него было желание играть в московском регионе, там налажен быт.

Но в данный момент Александр будет принимать решение, и, возможно, что-то придется менять в бытовом плане, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.