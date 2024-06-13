Агент Бурмистрова: «Спартак» решил не продлевать контракт. С «Витязем» общались после этого, но свято место пусто не бывает – уже нашли других игроков»
Агент Александра Бурмистрова высказался о предложении «Витязя».
Ранее появились данные, что нападающий отказался от предложения подмосковного клуба.
– Бурмистров не отказывался от команды «Витязь». Ситуация прозаичная.
Предложение из этого клуба действительно было, но в это время он ждал ответ от «Спартака». Не было такого, чтобы Бурмистров сказал: «Я не буду играть в «Витязе».
Если бы «Спартак» раньше бы дал информацию, что его не буду продлевать, то он с удовольствием подписал бы контракт с «Витязем». Предложением было хорошим.
– В «Спартаке» не видят Бурмистрова в команде?
– В «Спартаке» размышляли, оставлять Бурмистрова или нет, и в конечном итоге приняли решение, что не будут продлевать контракт.
С «Витязем» мы после этого общались, но, к сожалению, свято место пусто не бывает. В клубе уже нашли на эту позицию других игроков.
– Со стороны других клубов есть к нему интерес?
– У него было желание играть в московском регионе, там налажен быт.
Но в данный момент Александр будет принимать решение, и, возможно, что-то придется менять в бытовом плане, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
А по существу, «неуд» агенту. Надо было резче булки поворачивать, чтобы быстрее добиться решения от Спартака и не упустить выгодное предложение от Витязя.