Лунделль о 2-м подряд финале Кубка Стэнли: «Поражение в прошлом сезоне стало очень ценным опытом. Мы воодушевлены написать новую историю»
Антон Лунделль высказался о втором подряд выходе в финал Кубка Стэнли.
В финальной серии турнира «Флорида» встретится с «Эдмонтоном». В прошлом сезоне «Пантерз» стали серебряными призерами соревнования, уступив «Вегасу» в решающей серии (1-4).
«Мы рады снова вернуться сюда. [Поражение в финале прошлого розыгрыша] стало очень ценным опытом, хотя это и было неприятно. Но я чувствую, что именно тогда началось настоящее путешествие.
Мы прошли через это вместе, и у нас почти тот же самый состав, но в то же время у нас есть несколько новых ребят, которые играли потрясающе, наш состав стал более глубоким. Мы воодушевлены написать нашу новую историю», – сказал нападающий «Флориды».