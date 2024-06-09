Лунделль о 2-м подряд финале Кубка Стэнли: «Поражение в прошлом сезоне стало очень ценным опытом. Мы воодушевлены написать новую историю»

Антон Лунделль высказался о втором подряд выходе в финал Кубка Стэнли.

В финальной серии турнира « » встретится с « ». В прошлом сезоне «Пантерз» стали серебряными призерами соревнования, уступив «Вегасу» в решающей серии (1-4).

«Мы рады снова вернуться сюда. [Поражение в финале прошлого розыгрыша] стало очень ценным опытом, хотя это и было неприятно. Но я чувствую, что именно тогда началось настоящее путешествие.

Мы прошли через это вместе, и у нас почти тот же самый состав, но в то же время у нас есть несколько новых ребят, которые играли потрясающе, наш состав стал более глубоким. Мы воодушевлены написать нашу новую историю», – сказал нападающий «Флориды».