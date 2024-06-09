Лунделль о 2-м подряд финале Кубка Стэнли: «Поражение в прошлом сезоне стало очень ценным опытом. Мы воодушевлены написать новую историю»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Антон Лунделль Хоккей

Антон Лунделль высказался о втором подряд выходе в финал Кубка Стэнли.

В финальной серии турнира «Флорида» встретится с «Эдмонтоном». В прошлом сезоне «Пантерз» стали серебряными призерами соревнования, уступив «Вегасу» в решающей серии (1-4).

«Мы рады снова вернуться сюда. [Поражение в финале прошлого розыгрыша] стало очень ценным опытом, хотя это и было неприятно. Но я чувствую, что именно тогда началось настоящее путешествие.

Мы прошли через это вместе, и у нас почти тот же самый состав, но в то же время у нас есть несколько новых ребят, которые играли потрясающе, наш состав стал более глубоким. Мы воодушевлены написать нашу новую историю», – сказал нападающий «Флориды». 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий