Орлов о первом сезоне в «Каролине»: «Смешанные чувства. С чем-то не согласен до сих пор – как мне тренерский штаб давал игровое время»

Дмитрий Орлов высказался о своем первом сезоне в «Каролине».

Защитник перешел в «Харрикейнс» прошлым летом, подписав контракт на 2 года с кэпхитом 7,75 миллиона долларов.

В первом сезоне за команду он провел 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 26 (6+20) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 17:18. В 11 играх плей-офф добавил 6 (2+4) баллов.

«На самом деле смешанные чувства… Потому что, в принципе, была какая-то небольшая адаптация к сезону, к команде и к роли в новой команде. С чем-то, конечно, не согласен до сих пор, как мне тренерский штаб давал игровое время.

Приходилось доказывать в каких-то моментах. Тяжело, когда ты уже в зрелом возрасте и видишь, что ты можешь находиться в определенных ситуациях на льду, но тебя там нет. И, конечно, это задевает, и очень тяжело было психологически. Но, в принципе, я справился с этим.

И, конечно, самое, наверное, главное и плохое, что мы вылетели из плей-офф. Да, достаточно сами начали плохо серию, да, то что проигрывали 0-3, хотя игра наша была не настолько плоха, но, конечно, тяжело возвращаться против хорошей команды, поэтому, наверное, всегда остается негатив, когда ты вылетаешь из плей-офф», – сказал в шоу «Это хоккей, брат» на YouTube.