Орлов в 6-м матче с «Рейнджерс»: передача, 6 блоков и 3 потери за 19:01. Защитник завершил плей-офф с 2+4 в 11 играх

Дмитрий Орлов сделал передачу в 6-м матче серии с «Рейнджерс».

Защитник «Каролины» отметился в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:5, 2-4).

Россиянин завершил плей-офф с 6 (2+4) очками в 11 играх при нейтральной полезности, 14 минутах штрафа и среднем времени на льду 20:56.

Сегодня Орлов (19:01, «минус 1») нанес 1 бросок в створ, сделал 6 блоков и допустил 3 потери шайбы.