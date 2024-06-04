«Детройт» подписал лучшего снайпера чешской лиги Рыхловского на 2 года. Форварду 23 года, он не был задрафтован

«Детройт» подписал лучшего снайпера чешской лиги Якуба Рыхловского на 2 года.

23-летний чешский форвард не был задрафтован клубами . «Ред Уингс» заключили с игроком контракт новичка на 2 года.

Зарплата на уровне НХЛ составит 870 тысяч долларов в год (до 950 тысяч с возможными бонусами), в АХЛ – 82,5 тысячи.

В минувшем сезоне Рыхловский набрал 46 (26+20) очков в 51 матче за « » в чешской экстралиге и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. В плей-офф добавил 7 (5+2) очков в 9 играх.