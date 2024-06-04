Бикмуллин об уходе из «Нефтехимика»: «Восемь лет в КХЛ в одном клубе – это много. Последние три года я не получал удовольствия от хоккея – нужно было что-то менять»

Рафаэль Бикмуллин высказался о переходе в «Ладу» из «Нефтехимика».

– Рафаэль, после восьми лет в основе «Нефтехимика» вы впервые в карьере сменили команду. Что сейчас творится внутри вас?

– Было непросто. Поговорил с семьей, родными – все вместе мы пришли к выводу, что нужно менять команду. В моем случае нельзя стоять на месте – считаю, нужно двигаться дальше.

Думаю, что в моем случае восемь лет в КХЛ в одном клубе – это много. В последние годы ситуация в «Нефтехимике» изменилась, из-за чего я покинул команду. О своем решении я нисколько не жалею: очень рад присоединиться к «Ладе».

– В соцсетях писали, что вы «засиделись» в «Нефтехимике». Согласны?

– Возможно, что и «засиделся». Но я не мог просто взять и покинуть команду. За «Нефтехимиком» были закреплены мои права, а я находился в статусе ограниченно свободного агента.

– Потенциально вы могли остаться в «Нефтехимике»?

– Это могло произойти, но все-таки мне необходимо было рассмотреть другие предложения. Последние три года я не получал удовольствия от хоккея – нужно было что-то менять.

– Когда для себя поняли, что пора уходить из «Нефтехимика»?

– Если быть максимально честным, то в прошлом году. Уже тогда пазл не складывался и моя карьера не находила хоть какого-то развития, – сказал нападающий «Лады» Рафаэль Бикмуллин.