Бикмуллин о парке в Нижнекамске: «Рядом арена и «Вкусно – и точка». Поэтому весь народ гуляет по парку»
Рафаэль Бикмуллин назвал Нижнекамск любимым городом.
В межсезонье нападающий перешел из «Нефтехимика» в «Ладу».
– Вы на постоянной основе проживаете в Нижнекамске. Всего ли хватает в городе?
– Нижнекамск – это мой любимый город. У нас есть квартира в Казани, я могу жить там, но живу в Нижнекамске.
Тут все в шаговой доступности, здесь все для меня родное. Но и не стоит зацикливаться на одном Нижнекамске. Всегда хочется большего, будем работать для этого.
– Правда, что раньше в Нижнекамске не было пробок, а сейчас они есть?
– Да, с недавних времен они появились. Приходится иногда и в них постоять.
– Большая часть путеводителей говорит, что в Нижнекамске первым делом нужно посетить парк Тукая. Часто бываете там?
– Он находится рядом с ареной, а еще там рядом «Вкусно – и точка». Поэтому весь народ гуляет по парку.
Но я бы не сказал, что на данный момент это лучшее место Нижнекамска.
Я бы порекомендовал Красный Ключ, где сделали новую набережную, или парк Семья, – сказал Рафаэль Бикмуллин.