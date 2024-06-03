Бикмуллин о парке в Нижнекамске: «Рядом арена и «Вкусно – и точка». Поэтому весь народ гуляет по парку»

Теги Лада Нефтехимик КХЛ Рафаэль Бикмуллин Хоккей

Рафаэль Бикмуллин назвал Нижнекамск любимым городом.

В межсезонье нападающий перешел из «Нефтехимика» в «Ладу».

– Вы на постоянной основе проживаете в Нижнекамске. Всего ли хватает в городе?

– Нижнекамск – это мой любимый город. У нас есть квартира в Казани, я могу жить там, но живу в Нижнекамске.

Тут все в шаговой доступности, здесь все для меня родное. Но и не стоит зацикливаться на одном Нижнекамске. Всегда хочется большего, будем работать для этого.

– Правда, что раньше в Нижнекамске не было пробок, а сейчас они есть?

– Да, с недавних времен они появились. Приходится иногда и в них постоять.

– Большая часть путеводителей говорит, что в Нижнекамске первым делом нужно посетить парк Тукая. Часто бываете там?

– Он находится рядом с ареной, а еще там рядом «Вкусно – и точка». Поэтому весь народ гуляет по парку.

Но я бы не сказал, что на данный момент это лучшее место Нижнекамска.

Я бы порекомендовал Красный Ключ, где сделали новую набережную, или парк Семья, – сказал Рафаэль Бикмуллин.

4 комментария
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Ответ Liverpoolart
Нижнекамск в последние годы вообще крутым европейским городом стал . Я был поражен когда приехал туда 2 года назад
Насчет "европейского города", уж простите, немного перебор ))
+5
-1
+4
Нижнекамск в последние годы вообще крутым европейским городом стал . Я был поражен когда приехал туда 2 года назад
+2
-1
+1
Все что нужно для счастья. Еще красное и белое обязательно должно быть
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Ответ Дмитрий Якушевич
Все что нужно для счастья. Еще красное и белое обязательно должно быть
У нас за такое сочетание можно и в плечи получить.
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