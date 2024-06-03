Бикмуллин о Назарове: «Было вдвойне сложнее, чем у Крикунова. Бегали по 10 км, ходили в жилетах и таскали друг друга по арене. Но когда выходил на матч – просто балдел»

Теги Лада Нефтехимик Андрей Назаров КХЛ Рафаэль Бикмуллин Хоккей

Рафаэль Бикмуллин рассказал о работе под руководством Андрея Назарова.

– Два года с небольшим вы играли под руководством Назарова в «Нефтехимике». Это жесткий тренер?

– Я сразу понял, что это очень требовательный и жесткий тренер. Мне очень нравилось с ним работать, притом именно при нем я вошел в КХЛ.

Конечно, дебютировал я при Крикунове, но там было всего пару матчей. У Назарова все было вдвойне сложнее, и когда ты выходил на лед в официальном матче, то просто балдел.

Кстати, во время игр мы думали, как бы не оказаться в неиграющем составе. Если туда попадаешь, то встречаешься с теми самыми тренировками.

– Тяжелые нагрузки – это «баллоны»?

– Они тоже были. Потом бегали по 10 км, ходили в жилетах и таскали друг друга по арене.

Все это пошло только на пользу, за что благодарен Андрею Викторовичу, – сказал нападающий «Лады» Рафаэль Бикмуллин.

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Назаров - непризнанный гений просто
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