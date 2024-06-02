Спрул попрощался с «Куньлунем»: «Верю, что мы смогли повлиять на развитие хоккея в Китае. Это то, чем костяк команды может гордиться»

Защитник Райан Спрул попрощался с «Куньлунь Ред Стар».

Сегодня «Куньлунь» объявил, что Спрул покидает команду. Срок контракта игрока истек.

«Не могу выразить словами, насколько я благодарен за время в «Куньлунь Ред Стар». Это были 5 незабываемых лет, в течение которых я встретил множество друзей на всю жизнь.

Воспоминания о команде останутся со мной навсегда. За время пока я играл в «Куньлуне», я создал семью, но ведь и партнеры по команде стали моей семьей!

Мне предоставилась возможность посетить места, о которых я мог только мечтать. Я принял участие в Олимпийских играх – о таком я не мог и мечтать! Мне так повезло получить эту возможность, и я верю, что мы смогли повлиять на развитие хоккея в Китае. Это то, чем костяк нашей команды может гордиться.

Я благодарю болельщиков, партнеров по команде, тренеров и персонал за то, что эти 5 лет стали столь запоминающимися для меня. А также за все то, что было сделано ради меня и моей семьи.

Я всегда буду признателен за время, проведанное в «Куньлунь Ред Стар». Я желаю команде удачи в новом сезоне!» – сказал защитник Райан Спрул.