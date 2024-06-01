Зарплата Неколенко в «Ладе» – 25 млн рублей за сезон (Михаил Зислис)

Теги Лада КХЛ Михаил Зислис Архип Неколенко Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Архип Неколенко заработает 25 миллионов рублей в год по контракту с «Ладой».

Тольяттинский клуб объявил о заключении одностороннего контракта с 28-летним форвардом на один сезон. 

Ранее «Металлург» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2023/24 в активе форварда Архипа Неколенко 4 (2+2) балла в 25 играх Фонбет регулярного чемпионата КХЛ и 1 гол в 5 матчах плей-офф за «Металлург».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, зарплата Архипа Неколенко в «Ладе» составит 25 миллионов рублей за сезон. 

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