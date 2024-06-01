Зарплата Неколенко в «Ладе» – 25 млн рублей за сезон (Михаил Зислис)
Архип Неколенко заработает 25 миллионов рублей в год по контракту с «Ладой».
Тольяттинский клуб объявил о заключении одностороннего контракта с 28-летним форвардом на один сезон.
Ранее «Металлург» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.
В сезоне-2023/24 в активе форварда Архипа Неколенко 4 (2+2) балла в 25 играх Фонбет регулярного чемпионата КХЛ и 1 гол в 5 матчах плей-офф за «Металлург».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, зарплата Архипа Неколенко в «Ладе» составит 25 миллионов рублей за сезон.