Зарплата Неколенко в «Ладе» – 25 млн рублей за сезон (Михаил Зислис)

Архип Неколенко заработает 25 миллионов рублей в год по контракту с «Ладой».

Тольяттинский клуб объявил о заключении одностороннего контракта с 28-летним форвардом на один сезон.

Ранее «Металлург» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2023/24 в активе форварда 4 (2+2) балла в 25 играх Фонбет регулярного чемпионата и 1 гол в 5 матчах плей-офф за «Металлург».

Как сообщает журналист « » , зарплата Архипа Неколенко в «Ладе» составит 25 миллионов рублей за сезон.