Фетисов о хоккейном матче на Северном полюсе: «Мы обязательно туда поедем. Препятствие – все, что связано с СВО. Хотели сделать это как мировое событие, обозначить проблему таяния льда в Арктике»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ любительский хоккей Политика товарищеские матчи ТАСС Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов сказал, что хочет организовать хоккейный матч на Северном полюсе.

В этом году 100-летний юбилей отмечает возглавляемое Фетисовым Всероссийское общество охраны природы.

«Мы уже сыграли и на Ленских столбах, и на Чукотке, и наша цель – сыграть на Северном полюсе. Может, не в этом году, а в следующем мы обязательно туда поедем.

В свое время препятствием была логистика через Норвегию, потом пандемия, теперь все, что связано с СВО.

Мы хотели сделать это как мировое событие, пригласить людей, чтобы обозначить эту проблему. Все-таки лед в Арктике тает быстрее, чем предполагали ученые.

Это тоже серьезно повлияет на нашу жизнь на планете Земля, хочу подчеркнуть. И мы тоже обязаны об этом думать», – сказал двукратный олимпийский чемпион и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны.

Фетисов о Байкале: «20% питьевой воды на земле. К нам скоро придут за водой, едой, энергетикой. Мы сможем выполнить обязательства. Ответственно. Это то, чему учит президент»

41 комментарий
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Куда нам без проблемы таяния льда в наше то время!!! Еще и космический мусор достал с тополиной пыльцой … борьба будет продолжена!
+27
0
+27
Проблема таяния льду серьёзная, только как её решает хоккейный матч? Просто эксклюзивная и дорогая экскурсия для избранных за госсчёт...
+23
-3
+20
То есть СВО препятствие? Так и до иноагента недалеко..
+19
-2
+17
Ответ Russ Ivan
Проблема таяния льду серьёзная, только как её решает хоккейный матч? Просто эксклюзивная и дорогая экскурсия для избранных за госсчёт...
Молодец , развлекается как может . Правильно говорят - кому война , а кому мать родна. 90 процентов населения гадают заберут их детей или нет , а Славка и ему подобные мечтают о шоу .
+11
-1
+10
Все что остаётся помимо игр с Белоруссией это товарищеские встречи с белыми медведями
+12
-3
+9
Ответ Matador
Все что остаётся помимо игр с Белоруссией это товарищеские встречи с белыми медведями
А пингвины на воротах стоять будут
+8
0
+8
И при звоне чашек чайных
Был ответ произнесён:
Мы ни разу на комбайнах
Не играли в бадминтон!
Ни в России, ни в Союзе
Так не делали, скажи,
И при этом – в кукурузе!
Ведь смешней же, чем во ржи?»
+7
0
+7
"...лед в Арктике тает быстрее, чем предполагали ученые. это тоже серьезно повлияет на нашу жизнь на планете Земля". Интересно как эта проблема соотносится в голове Фетисова с тем как его разнообразные коллеги по ТВ и в СМИ постоянно грозят миру уничтожением путем ядерной войны (такой риторики даже во времена СССР и близко не было).
+6
0
+6
Ответ AntOn
Куда нам без проблемы таяния льда в наше то время!!! Еще и космический мусор достал с тополиной пыльцой … борьба будет продолжена!
До полной детаянизации и депыльцефикации?
+5
0
+5
Ответ Matador
Все что остаётся помимо игр с Белоруссией это товарищеские встречи с белыми медведями
товарищеские встречи с белыми медведями
______________________
Роман оживился. Грядёт суперсерия.
+4
0
+4
Грета тумблер отечественного разлива
+2
0
+2
Тут прям напрашивается фраза из знаменитого и легендарного стиха в исполнении М Ефремова "Путин и мужик" А зачем?
+2
0
+2
Ответ Роман Абрамов
То есть СВО препятствие? Так и до иноагента недалеко..
Ходит по тонкому катку
+2
0
+2
Эх, оставить бы этого типа и его сподвижников там законы белым медведям писать и 70% поставить на коньки к 30-му году.
+1
0
+1
Ответ Alex Rhea
привлечение внимания тоже важно. На самом деле хорошая идея, как по мне
Ведь весь мир об этом ,без матча не знает. Показуха просто была бы,деньги некуда девать
+1
0
+1
"Мы поедем мы помчимся на оленях yтpом pанним..."
+1
0
+1
Так в чем именно препятствие-то? Нет техники, чтобы долететь до полюса?
+1
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+1
Остап Бендер XXI века 😂😂😂
+1
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Ответ exshepardjack
здравая идея. ну на это нужно выделить 10 триллионов рублей.
Ромку подключить он спонсоров найдёт, он их благодарит в каждом интервью.
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Любят же они повыпендриваться - первые там-то, количество зрителей больше, чем у тех и тому подобное.
Устройте побольше матчей в глубинках, выделите деньги в спорт школы и тренерам детским.
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Ответ Алексей Тор
Можно ещё на луне попробовать.
здравая идея. ну на это нужно выделить 10 триллионов рублей.
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Это что с пингвинами и белыми мишками играть будут 🫤🫤🫤
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Ответ AntOn
Куда нам без проблемы таяния льда в наше то время!!! Еще и космический мусор достал с тополиной пыльцой … борьба будет продолжена!
Согласен 👍👍👍
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Ответ Александр Кудрявцев
И там тоже есть 🫤🫤🫤
В Арктике пингвинов нет.
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Ответ Melnikov1968
Пингвины живут в Антарктиде.
И там тоже есть 🫤🫤🫤
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Можно ещё на луне попробовать.
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Слава не когда не был политкорректен.) и с замечательными идеями
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Вячеслав, остановись, тебе как бы уже планета намекает.
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Ответ Matador
Все что остаётся помимо игр с Белоруссией это товарищеские встречи с белыми медведями
Не против, если высшие чины окажутся рядом с несколькими белыми медведями, чтобы... сыграть в хоккей.
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Ответ Matador
Комментарий удален пользователем
Вместо их будут Тюлени судьи, а моржи будут VAR смотреть офсайды и так далее
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