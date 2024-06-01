Фетисов о хоккейном матче на Северном полюсе: «Мы обязательно туда поедем. Препятствие – все, что связано с СВО. Хотели сделать это как мировое событие, обозначить проблему таяния льда в Арктике»

Вячеслав Фетисов сказал, что хочет организовать хоккейный матч на Северном полюсе.

В этом году 100-летний юбилей отмечает возглавляемое Фетисовым Всероссийское общество охраны природы.

«Мы уже сыграли и на Ленских столбах, и на Чукотке, и наша цель – сыграть на Северном полюсе. Может, не в этом году, а в следующем мы обязательно туда поедем.

В свое время препятствием была логистика через Норвегию, потом пандемия, теперь все, что связано с СВО.

Мы хотели сделать это как мировое событие, пригласить людей, чтобы обозначить эту проблему. Все-таки лед в Арктике тает быстрее, чем предполагали ученые.

Это тоже серьезно повлияет на нашу жизнь на планете Земля, хочу подчеркнуть. И мы тоже обязаны об этом думать», – сказал двукратный олимпийский чемпион и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны.

Фетисов о Байкале: «20% питьевой воды на земле. К нам скоро придут за водой, едой, энергетикой. Мы сможем выполнить обязательства. Ответственно. Это то, чему учит президент»