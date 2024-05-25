Канарейкин о ЦСКА: «Не нравится, как поступили с Федоровым. Он был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба»

Теги ЦСКА Федор Канарейкин Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Хоккей

Федор Канарейкин высказался о перестройке в ЦСКА.

ЦСКА глобально перестраивается. Изменения пойдут клубу на пользу?

– Мне не нравится, как поступили с Федоровым. Он мне был симпатичен как игрок и как тренер, прекрасно начал карьеру специалиста.

Федотова прокачали через армию, он сам потерял этот год. Прошлый сезон его колбасило из-за потерянного времени. Он долго набирал ход, вот команда и не прошла дальше первой стадии плей-офф.

Я видел, что Федоров изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба. Там теперь новый тренерский штаб, так что ЦСКА не вызывает во мне интерес, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну вЦСКА вот так нравится не нравится терпи моя "красавица".
0
0
0
Согласен с Канарейкиным. Отличный мужик! Всегда любил его и как игрока.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий