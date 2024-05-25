Канарейкин о ЦСКА: «Не нравится, как поступили с Федоровым. Он был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба»

Федор Канарейкин высказался о перестройке в ЦСКА.

– глобально перестраивается. Изменения пойдут клубу на пользу?

– Мне не нравится, как поступили с . Он мне был симпатичен как игрок и как тренер, прекрасно начал карьеру специалиста.

прокачали через армию, он сам потерял этот год. Прошлый сезон его колбасило из-за потерянного времени. Он долго набирал ход, вот команда и не прошла дальше первой стадии плей-офф.

Я видел, что Федоров изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба. Там теперь новый тренерский штаб, так что ЦСКА не вызывает во мне интерес, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.