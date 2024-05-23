Бедард удалился в 5-м матче подряд на ЧМ-2024, но прервал серию без очков из 4 игр. Коннор был заявлен 13-м форвардом на матч со Словакией

Теги Чикаго Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Словакии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард сделал передачу в игре против команды Словакии.

Сборная Канады обыграла команду Словакии (6:3) в четвертьфинальном матче ЧМ-2024.

18-летний форвард канадской команды Коннор Бедард отметился одной результативной передачей, тем самым прервав серию из четырех игр без очков на турнире.

В третьем периоде матча форвард «Чикаго» получил две минуты за неспортивное поведение. Хоккеиста удалили на две минуты в пятом матче турнира подряд.

На матч Бедард был заявлен в качестве 13-го нападающего и провел на льду ровно 12 минут, нанеся три броска по воротам.

На данный момент на его счету 7 (5+2) очков в 8 матчах турнира.

3 комментария
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Парень талант конечно, но выдержки нет может команду подвести, думаю с годами опыт придет
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Сегодня играл хорошо. Чуть воротчика не убил, правда, броском в голову.
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+1
Отличный турнир набить шишки и получить опыт. Нужно взять себя в руки в главных матчах.
+1
-1
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