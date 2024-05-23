Бедард удалился в 5-м матче подряд на ЧМ-2024, но прервал серию без очков из 4 игр. Коннор был заявлен 13-м форвардом на матч со Словакией
Коннор Бедард сделал передачу в игре против команды Словакии.
Сборная Канады обыграла команду Словакии (6:3) в четвертьфинальном матче ЧМ-2024.
18-летний форвард канадской команды Коннор Бедард отметился одной результативной передачей, тем самым прервав серию из четырех игр без очков на турнире.
В третьем периоде матча форвард «Чикаго» получил две минуты за неспортивное поведение. Хоккеиста удалили на две минуты в пятом матче турнира подряд.
На матч Бедард был заявлен в качестве 13-го нападающего и провел на льду ровно 12 минут, нанеся три броска по воротам.
На данный момент на его счету 7 (5+2) очков в 8 матчах турнира.