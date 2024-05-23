Крикунов о ЧМ без России: «Все равно интересно, смотрю практически все матчи. Можно увидеть что-нибудь новое в игровом плане»
Владимир Крикунов высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.
– Вы следите за чемпионатом мира?
– Смотрю практически все игры чемпионата мира, которые показывают.
– То есть ваш интерес не упал?
– Нет. А почему должен упасть?
– Сборной России нет.
– Все равно интересно. Можно увидеть что-нибудь новое в игровом плане. Смотрел матчи Казахстана и Латвии. Работал в этих странах, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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я кстати, как смотрел с 1993, так и смотрю) столько приятных воспоминаний , как впервые тогда золото взяли в форме сборной РФ, как Канаду надрали в 2008 в Канаде, например)