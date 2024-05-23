Крикунов о ЧМ без России: «Все равно интересно, смотрю практически все матчи. Можно увидеть что-нибудь новое в игровом плане»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Крикунов Сборная Казахстана по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Sports – Казахстан Хоккей

Владимир Крикунов высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

– Вы следите за чемпионатом мира?

– Смотрю практически все игры чемпионата мира, которые показывают. 

– То есть ваш интерес не упал?

– Нет. А почему должен упасть?

Сборной России нет. 

– Все равно интересно. Можно увидеть что-нибудь новое в игровом плане. Смотрел матчи Казахстана и Латвии. Работал в этих странах, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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16 комментариев
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Пошел против системы
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О разумные слова от деда
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адекватный
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Честно сказать, удивил. Хотя, мне кажется, что и Кожева, и Юдин смотрят втихаря, просто помалкивают об этом. Чемпионат действительно интересный, какой смысл лицо воротить?
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И Канарейкин и Кожева, все они смотрят… страдают конечно, но смотрят)
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А питерский тренер только матчи россии и белорусии смотрит, остальное от лукавого.
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Лет 5 назад перед каждым ЧМ тут каждый второй писал, что ему турнир неинтересен, ведь команды не в сильнейших составах а лучшие играют в КС. а сейчас всем стало интересно. а кто напишет, что ему интересно - на него моментально набрасывается толпа тех, кому еще 5 лет назад было ну вообще неинтересно.
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я кстати, как смотрел с 1993, так и смотрю) столько приятных воспоминаний , как впервые тогда золото взяли в форме сборной РФ, как Канаду надрали в 2008 в Канаде, например)
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Этот дед очень редкий адекватный экземпляр! Краснокнижный!
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Федор Канарейкин: не друг ты мне,бывший тренер...
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Из Латвии чего ж не глянуть
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Видать зарплату задержали))) Сразу адекватность вернулась))))
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Ответ Melnikov1968
Честно сказать, удивил. Хотя, мне кажется, что и Кожева, и Юдин смотрят втихаря, просто помалкивают об этом. Чемпионат действительно интересный, какой смысл лицо воротить?
конечно смотрят! кто интересовался спортом, тот не бросит никогда уже, даже без наших
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