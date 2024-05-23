Крикунов о ЧМ без России: «Все равно интересно, смотрю практически все матчи. Можно увидеть что-нибудь новое в игровом плане»

Владимир Крикунов высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

– Вы следите за чемпионатом мира?

– Смотрю практически все игры чемпионата мира, которые показывают.

– То есть ваш интерес не упал?

– Нет. А почему должен упасть?

– нет.

– Все равно интересно. Можно увидеть что-нибудь новое в игровом плане. Смотрел матчи Казахстана и Латвии. Работал в этих странах, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.