Барулин о ЧМ: «Канада и Швеция – фавориты. Они должны встретиться в финале»

Теги Константин Барулин Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Советский спорт Хоккей

Константин Барулин поделился мнением о фаворитах ЧМ-2024.

Сегодня пройдут четвертьфиналы чемпионата мира по хоккею. Канада сыграет со Словакией, Германия – со Швейцарией, Чехия встретится с США, Швеция – с Финляндией.

«Четвертьфинальные пары на чемпионате мира получились такими, какими и ожидались. Единственное, расстановки были разные: кто займет первое место, кто четвертое и так далее.

Наверное, все-таки предпочтительнее смотрятся канадцы, хоть и была пара невнятных игр, с Австрией, например. Сейчас начинается игра на вылет – будет совсем другой хоккей.

Изначально фаворитами я видел шведов – у них хороший состав подобрался, практически все играют в НХЛ. Они тоже, как и канадцы, прошли групповой раунд без потерь.

Наверное, Канада и Швеция будут фаворитами. Они должны встретиться в финале», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

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