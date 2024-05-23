Юрий Новиков: «Жаль, что у нас нет возможности смотреть НХЛ по телевидению. Наши ребята – честь России. Болеем за них, но они от нас отрезаны»

Теги болельщики телевидение НХЛ Юрий Новиков Хоккей

Юрий Новиков хочет, чтобы матчи НХЛ показывали по российскому телевидению.

«Жаль, что у нас нет возможности смотреть НХЛ по телевидению. Мы не против футбола, но почему мы не можем показать игры НХЛ? Понятно, что это чего-то стоит. Но и футбол не бесплатен.

Это нужно нам – смотреть уровень развития, к которому должны стремиться наши молодые хоккеисты и тренеры.

Может быть, туда стоит отправить наших комментаторов? Представьте, если они оттуда будут вести трансляции? Это поможет укреплению дружеских связей. Думаю, средства можно под это найти.

Получается, что мы болеем за наших, но они от нас отрезаны. А в футболе можно посмотреть любой чемпионат. Почему бы не показать НХЛ в масштабах России? Понятно, что люди смотрят через интернет. Но почему бы не показать по государственному телевидению? Наши ребята – честь России», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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7 комментариев
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Kinopub, Студия 36 и десятки других сервисов считают иначе. Кто ищет, тот всегда найдёт.
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Точно. Вместо Соловьёва. А ещё лучше его самого туда послать.
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Это мало кому в России нужно. Еврохоккейтура нет - вот это горе.
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Показывать НХЛ это убыточно, рейтинга нет.
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Ответ Melo_destiny
Kinopub, Студия 36 и десятки других сервисов считают иначе. Кто ищет, тот всегда найдёт.
ага, 36 студия через ВКонтакте и трансляцию на смарт тв
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