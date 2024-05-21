Швейцария — Германия: прогноз на матч 23 мая 2024, ЧМ по хоккею

17:20. Группа А. Швейцария — Германия. Острава, арена Остравар

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТБ 5

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Все пары в четвертьфинале нынешнего чемпионата мира очень интересные. Но в данном случае матч сборных Швейцарии и Германии это встреча принципиальных соперников. С одной стороны, в табели о рангах швейцарцы занимают более высокую позицию. С другой, немцы вице-чемпионы мира. Они еще в прошлом году показали, что могут собраться на плей-офф и дойти до финала. Причем в первом же матче на вылет они выиграли именно у сборной Швейцарии, которая заняла первое место в своей группе и не потерпела до этого ни одного поражения. Если копнуть еще глубже, то мы увидим поражение альпийской сборной от Бундесманшафт в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года. До этого был проигрыш в квалификации олимпийского турнира. Среди этих результатов лучом света выглядит победа Швейцарии над Германией в серии буллитов на чемпионате мира 2022 года, но матч тогда проходил на групповом этапе. Так что эта вывеска в последние годы становится классикой европейского хоккея. Команда Патрика Фишера на этот раз ограничилась вторым местом в группе, в отличие от двух предыдущих лет. Причем теоретически она могла избежать встречи с Германией в четвертьфинале, если бы уступила в последнем туре финнам. Но тогда соперником стала бы сборная США, что явно не лучше.

Несмотря на второе место в группе швейцарцы оставили своей игрой очень хорошее впечатление. Как всегда, играли уверенно, дисциплинированно, обыграли всех кроме канадцев. Причем вели в счете, но все испортило удаление до конца матча одного из лидеров Кевина Фиалы. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» с шестью голами лучший снайпер своей сборной на турнире. Вместе с Нико Хиширом на двоих эта связка набрала 20 результативных баллов. Есть еще и Роман Йоси, который является лучшим бомбардиром команды с тремя голами и восемью передачами. Что может противопоставить сборная Германии? Все то же — дисциплину, отличные командные взаимодействия и индивидуальное мастерство своих хоккеистов. В группе немцы сыграли очень рационально. Практически не оказали сопротивления в поединках против шведов и американцев, уступив с одинаковым счетом 1 : 6, но в остальных матчах они действовали безупречно. Нас ожидает очень равная игра, хотя букмекеры отдают большое преимущество сборной Швейцарии.

победа сборной Швейцарии — от 1,44 (BetBoom) до 1,54 (Лига Ставок)

победа сборной Германии — от 4,85 (Лига Ставок) до 5,83 (BetBoom)

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