Петтерссон о том, что «Ванкувер» мало бросает: «Мы побеждали даже с небольшим числом бросков. Это не рецепт успеха»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон поделился мнением о шестой игре серии с «Эдмонтоном».

«Ванкувер» уступил «Ойлерс» со счетом 1:5 (3-3 в серии). За весь матч «Кэнакс» нанесли в створ ворот соперника 15 бросков.

«Броски – не рецепт успеха. Мы выигрывали матчи с небольшим количеством попаданий в створ, но сегодня что есть, то есть. Эта серия длится семь игр не просто так.

С нетерпением жду седьмой матч. Знаю, что на стадионе будет шумно, болельщики будут в восторге. Именно такие матчи и хочется играть», – сказал форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон.

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2 комментария
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просыпайся Элиас
провальный плей офф от тебя абсолютно
+3
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+3
Предлагаю в 7-й игре вообще им не бросать
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