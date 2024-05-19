Петтерссон о том, что «Ванкувер» мало бросает: «Мы побеждали даже с небольшим числом бросков. Это не рецепт успеха»

Элиас Петтерссон поделился мнением о шестой игре серии с «Эдмонтоном».

«Ванкувер» уступил «Ойлерс» со счетом 1:5 (3-3 в серии). За весь матч «Кэнакс» нанесли в створ ворот соперника 15 бросков.

«Броски – не рецепт успеха. Мы выигрывали матчи с небольшим количеством попаданий в створ, но сегодня что есть, то есть. Эта серия длится семь игр не просто так.

С нетерпением жду седьмой матч. Знаю, что на стадионе будет шумно, болельщики будут в восторге. Именно такие матчи и хочется играть», – сказал форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон.