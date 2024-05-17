Баландин о Панарине: «Все самородки из глубинки. Много людей из периферии становятся звездами, чтобы вырваться к лучшей жизни. Они более ответственно ко всему относятся»

Теги Витязь Трактор Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Олег Знарок КХЛ Артемий Панарин Хоккей

Андрей Баландин вспомнил детство форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

– Дед возил Артемия из Коркино на хоккей в Челябинск, но в «Тракторе» он не подошел. Дальше он играл за школу «Сигнал» вместе с моим сыном Никитой. Потом уехал в «Витязь» и смог заиграть.

Сейчас один из лидеров «Рейнджерс» и играет результативно, подтверждает свой высокий уровень. Панарин уже зрелый мастер. Надеемся, что он сможет выиграть Кубок Стэнли.

– Вас не удивляет, что парень из Коркино добился таких высот?

– Очень много людей из периферии становятся звездами, чтобы вырваться к лучшей жизни. Они более ответственно относятся ко всему и хотят себя проявить. Все самородки из глубинки.

Здесь нет ничего удивительного. Меня больше удивляла уверенность его деда. Мы с ним часто общались, когда он привозил Артемия на тренировки. У меня был магазин экипировки в школе «Трактор», и он постоянно пил у меня чай. Я был поражен: дед был просто уверен, что Панарин будет играть на очень высоком уровне. А он был тогда совсем ребенком.

Видимо, дед вселил в него эту уверенность, передал все свои силы и энергию. Он творец своего внука.

Надо отметить и Олега Знарка, который стал тестем Панарина. Возможно, он тоже положительно влияет и подсказывает в каких-то моментах. В прошлом Знарок хороший игрок, также бывший тренер сборной России и трехкратный обладатель Кубка Гагарина, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Панарин и Шестеркин – в финале Востока! «Рейнджерс» вытащили важнейший матч с 1:3 в третьем периоде

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2 комментария
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Уехал в НХЛ из СКА Ромка примажется к успеху Панарина-развил игрока, сделал из него мастера.
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