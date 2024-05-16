Маршанд о Беннетте: «Ему сошел с рук этот удар, но не жалуюсь. Я много раз был в таких ситуациях. Это хоккей в плей-офф»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Сэм Беннетт Хоккей

Брэд Маршанд поделился мнением относительно удара Сэма Беннетта.

Капитан «Бостона» пропустил четвертый и пятый матчи серии второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды».

В третьей игре серии Брэд Маршанд в средней зоне получил удар в лицо от форварда «Пантерс» Сэма Беннетта.

«Он играет жестко, это силовой хоккеист, отличный игрок для своей команды. Думаю, что ему сошел с рук этот удар, но я не жалуюсь. Это хоккей в плей-офф. 

Я много раз был на другой стороне в таких ситуациях. В этот раз ему это сошло с рук, но это часть игры.

Отстойно быть на этой стороне, но такое бывает, поэтому я не собираюсь жаловаться», – сказал Маршанд.

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