Маршанд о Беннетте: «Ему сошел с рук этот удар, но не жалуюсь. Я много раз был в таких ситуациях. Это хоккей в плей-офф»

Брэд Маршанд поделился мнением относительно удара Сэма Беннетта.

Капитан « » пропустил четвертый и пятый матчи серии второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды».

В третьей игре серии в средней зоне получил удар в лицо от форварда «Пантерс» .

«Он играет жестко, это силовой хоккеист, отличный игрок для своей команды. Думаю, что ему сошел с рук этот удар, но я не жалуюсь. Это хоккей в плей-офф.

Я много раз был на другой стороне в таких ситуациях. В этот раз ему это сошло с рук, но это часть игры.

Отстойно быть на этой стороне, но такое бывает, поэтому я не собираюсь жаловаться», – сказал Маршанд.