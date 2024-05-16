Маршанд об ударе Беннетта: «Попытаться травмировать соперника – часть плей-офф. Об этом не хотят говорить. Чем больше выведешь хоккеистов из игры, тем больше преимущество»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Сэм Беннетт Хоккей

Брэд Маршанд прокомментировал удар Сэма Беннетта.

Капитан «Бостона» пропустил четвертый и пятый матчи серии второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды».

В третьей игре серии Брэд Маршанд в средней зоне получил удар в лицо от форварда «Пантерс» Сэма Беннетта.

«Люди не хотят это говорить, но попытаться нанести травму любому игроку соперника – это часть плей-офф.

Чем больше хоккеистов выведешь из игры, тем больше твоя команда получит преимущество.

Каждый раз, выходя на лед, хоккеист пытается нанести травму другому хоккеисту», – сказал Брэд Маршанд.

На данный момент «Флорида» ведет 3-2 в серии.

11 комментариев
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При анонимным опросе действующих игроков НХЛ Маршанд был признан самым грязным игроком.
Он сам это подтверждает своими словами.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
При анонимным опросе действующих игроков НХЛ Маршанд был признан самым грязным игроком. Он сам это подтверждает своими словами.
Маршанд - не настолько грязный игрок, как это пишет пресса. Многих просто раздражает, что Брэдд со своими габаритами способен постоять за себя. Грязи у Маршанда в разы меньше, чем у Трубы, который локтями на всех налетает и ломает. Да и кого Маршанд в последний раз сломал? И когда?
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Крыса он и в Африке крыса
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Ответ Alex Rastrelli
Зря он это сказал.
Почему?
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Ответ Alex Rastrelli
Потому что может ещё прилететь.
да всем в лиге это давно известно про Маршанда. куда уж ещё-то?
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Да, за парнем прочно закрепилась определённая репутация, но играет он чудесно. Тройка Маршанд-Бержерон-Паста - была прекрасна, при всей моей нелюбви к Бостону. Шансов кмк у Бостона изначально было немного, а уж без Маршанда вся надежда только на вратарей. Вынесет их Флорида, итак выше головы прыгнули.
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А что он не так сказал? Если какого то игрока противника сломают легальным хитом или приемом - кто будет против? Сломать игрока можно вполне и бытовым способом, без нарушения. Вот Мейфилд когда сломал Кучерова хоть и нарушением, но мелким - Троц его осудил думаете, мол "как не стыдно, я был лучшего о тебе мнения"?))) Ну что за бред?)))
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Остались без топового центра. Флорида сильна. Бостон первую игру взял из-за того, что был в тонусе. Да и вратарская бригада у Бостона хороша. Прибавят коты, сыграют цельнее и Бостону придётся туго.
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Ответ Олег В.
Да, за парнем прочно закрепилась определённая репутация, но играет он чудесно. Тройка Маршанд-Бержерон-Паста - была прекрасна, при всей моей нелюбви к Бостону. Шансов кмк у Бостона изначально было немного, а уж без Маршанда вся надежда только на вратарей. Вынесет их Флорида, итак выше головы прыгнули.
Бостон вполне неплохо играет, контролирует шайбу. Но очень медленно и тухло. Скорости больше нужно. Ну вроде состав не такой старый. Почему они так медленно играют - не пойму. В первой игре были нормальные скорости. Жду, что в 6 игре у себя дома перед своими болельщиками Бостон поймает кураж
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