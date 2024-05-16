Маршанд об ударе Беннетта: «Попытаться травмировать соперника – часть плей-офф. Об этом не хотят говорить. Чем больше выведешь хоккеистов из игры, тем больше преимущество»

Брэд Маршанд прокомментировал удар Сэма Беннетта.

Капитан « » пропустил четвертый и пятый матчи серии второго раунда Кубка Стэнли против «Флориды».

В третьей игре серии Брэд Маршанд в средней зоне получил удар в лицо от форварда «Пантерс» .

«Люди не хотят это говорить, но попытаться нанести травму любому игроку соперника – это часть плей-офф.

Чем больше хоккеистов выведешь из игры, тем больше твоя команда получит преимущество.

Каждый раз, выходя на лед, хоккеист пытается нанести травму другому хоккеисту», – сказал .

На данный момент «Флорида» ведет 3-2 в серии.