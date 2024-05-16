Хейсканен разделил 1-е место по голам в плей-офф среди защитников в истории «Далласа» и «Норт Старс» с Зубовым и Хартсбургом

Теги Кубок Стэнли Даллас Сергей Зубов НХЛ рекорды Крэйг Хартсбург Миро Хейсканен Хоккей

Миро Хейсканен повторил рекорд «Далласа» по голам в плей-офф среди защитников.

24-летний хоккеист забросил шайбу в матче розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:5, 3-2 в серии).

Теперь на счету Миро Хейсканена 58 (15+43) очков в 78 играх в плей-офф в карьере.

Он повторил достижения Сергея Зубова и Крэйга Хартсбурга (по 15 шайб), разделив с ними первое место по голам в плей-офф среди защитников в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс».

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3 комментария
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Зубов — легенда!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Зубов — легенда!
абсолютно. Не просто так выводят номер из обращения во франшизе.
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Ответ Павел Мантлер
абсолютно. Не просто так выводят номер из обращения во франшизе.
Но сегодня Даллáс сплоховал
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