Хейсканен разделил 1-е место по голам в плей-офф среди защитников в истории «Далласа» и «Норт Старс» с Зубовым и Хартсбургом

Миро Хейсканен повторил рекорд «Далласа» по голам в плей-офф среди защитников.

24-летний хоккеист забросил шайбу в матче розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:5, 3-2 в серии).

Теперь на счету 58 (15+43) очков в 78 играх в плей-офф в карьере.

Он повторил достижения и Крэйга Хартсбурга (по 15 шайб), разделив с ними первое место по голам в плей-офф среди защитников в истории « » и «Миннесоты Норт Старс».