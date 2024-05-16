Хейсканен разделил 1-е место по голам в плей-офф среди защитников в истории «Далласа» и «Норт Старс» с Зубовым и Хартсбургом
Миро Хейсканен повторил рекорд «Далласа» по голам в плей-офф среди защитников.
24-летний хоккеист забросил шайбу в матче розыгрыша Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:5, 3-2 в серии).
Теперь на счету Миро Хейсканена 58 (15+43) очков в 78 играх в плей-офф в карьере.
Он повторил достижения Сергея Зубова и Крэйга Хартсбурга (по 15 шайб), разделив с ними первое место по голам в плей-офф среди защитников в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс».