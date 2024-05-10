Хейсканен про 1-1 в серии с «Колорадо»: «Это гораздо лучше, чем 0-2. «Далласу» все еще нужно прибавлять, в 3-м периоде дали им много пространства»

Миро Хейсканен высказался о победе над «Колорадо» во 2-м матче серии.

«Старс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (1-1).

После двух периодов техасцы вели со счетом 4:0. В третьем периоде команда под руководством Питера Дебура пропустила 3 шайбы подряд и поставила точку на 60-й минуте, поразив пустые ворота соперника.

«Теперь счет 1-1. Мы проигрывали «Вегасу» в первом раунде со счетом 0-2. Счет 1-1 гораздо лучше, это очень важная победа для нас.

Нам все еще нужно прибавлять. Мы дали « » слишком много пространства в третьем периоде. Но самое главное, что мы сумели победить», – сказал финский защитник техасцев, сделавший в матче дубль.