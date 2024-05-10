Зибанежад набрал очки во всех 7 играх со старта плей-офф (3+9). Он 6-й игрок «Рейнджерс» с таким достижением
Мика Зибанежад набрал очки во всех 7 играх со старта плей-офф (3+9).
Форвард «Рейнджерс» сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).
В активе шведа 12 (3+9) очков в 7 играх в текущем плей-офф.
Он стал 6-м игроком в истории «Рейнджерс» с такой результативной серией со старта плей-офф. Рекордом владеет Марк Мессье (1994 год, 13 подряд игр с очками со старта плей-офф).
Также в списке Брайан Лич (1994, 9), Рон Дагуэй (1981, 8), Алексей Ковалев (1994, 7) и Адам Фокс (2022, 7).