Зибанежад набрал очки во всех 7 играх со старта плей-офф (3+9). Он 6-й игрок «Рейнджерс» с таким достижением

Мика Зибанежад набрал очки во всех 7 играх со старта плей-офф (3+9).

Форвард « » сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).

В активе шведа 12 (3+9) очков в 7 играх в текущем плей-офф.

Он стал 6-м игроком в истории «Рейнджерс» с такой результативной серией со старта плей-офф. Рекордом владеет (1994 год, 13 подряд игр с очками со старта плей-офф).

Также в списке (1994, 9), Рон Дагуэй (1981, 8), (1994, 7) и (2022, 7).