Бостон – Флорида: прогноз на третий матч 11 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 1 – 1 (5 : 1, 1 : 6)

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Серия «Флориды» и «Бостона» изначально обещала быть горячей, а после второй игры раскалилась докрасна. Поражение хозяев в первом матче выглядело полной неожиданностью, учитывая статус «Пантерз» как одного из фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Команду подводили ошибки в своей зоне, а опытный игроки «Бостона» раз за разом за это наказывали. Похоже выводы сделали не все. По крайней мере точно не Брэндон Монтур, который в середине первого периода потерял шайбу в своей зоне, и «Брюинз» разыграли короткую трехходовку чуть ли не пятаке ворот Бобровского. Чарли Койл открыл счет. Деваться было некуда, во втором периоде «Флорида» усилила натиск, и Монтур исправился в самом его начале. Броском-передачей от синей линии он нашел одинокого Стивена Лоренца, тот подставил клюшку, и шайба оказалась в воротах Джереми Сваймена. В середине периода «Флорида» уже вела в счете. Бросок Сэма Райнхарта голкипер отразил, но с повторным от Александра Баркова сделать уже ничего не мог. Третья шайба стала еще более обидной для гостей. За десять секунд до конца игрового отрезка Сваймен спас свою команду, но вбрасывание было проиграно, и бросок от синей линии Густава Форслинга удвоил преимущество хозяев.

Счет по броскам во втором периоде оказался 14 – 6 в пользу «Флориды». В начале третьей двадцатиминутки уже гости не смогли выйти из своей зоны. В результате короткая перепасовка Райнхарта, Баркова и финского нападающего Ээту Луостаринена привела к очередному взятию ворот. Сваймен впервые в этом плей-офф пропустил более двух шайб за игру и покатил на скамейку запасных. Место в воротах «Бостона» занял Линус Улльмарк. Он оставался «сухим» до середины третьего периода, когда гости ошиблись в своей зоне играя в меньшинстве, и Барков забросил вторую шайбу. Через минуту Монтур отличился еще и в формате четыре на пять. Причем выход получился три в два, и времени у игроков «Флориды» оказалось вагон, чтобы забросить еще раз и установить окончательный счет в матче. Играть оставалось еще восемь минут, но, скорее, дальше на площадке была не игра, а ледовое побоище. Одна драка сменяла другую, арбитром приходилось то и дело разнимать хоккеистов и выписывать штрафы. Апогеем стала короткая схватка лидеров двух команд Мэттью Ткачака и Давида Пастрняка. В итоге команды набрали на двоих 158 штрафных минут, 13 хоккеистов получили по матч-штрафу. Такой получилась прелюдия в первом поединку команд в Бостоне. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на третий матч серии.

победа «Бостон Брюинз» — от 2,50 (Бетсити) до 2,72 (Olimpbet)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,35 (BetBoom, Olimpbet) до 2,50 (Бетсити)

Где смотреть третий матч Бостон – Флорида

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