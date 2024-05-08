Бостон – Флорида где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Бостон и Флорида в третьем матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «TD Garden».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бостон – Флорида
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Бостон
- Флорида – Бостон : 6 – 1
- Флорида – Бостон : 1 – 5
- Бостон – Торонто : 2 – 1
- Торонто – Бостон : 2 – 1
- Бостон – Торонто : 1 – 2
Последние матчи Флорида
Прогноз на третий матч Бостон – Флорида
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰