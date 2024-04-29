Босер – 1-й игрок «Ванкувера» с 1996 года с хет-триком в плей-офф. В истории клуба – 5-й

Брок Босер – 1-й игрок «Ванкувера» с 1996 года с хет-триком в плей-офф.

Форвард «Кэнакс» забросил 3 шайбы в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (4:3 ОТ, 3-1).

За 3 минуты до конца матча счет был 3:1 в пользу «Предаторс». Затем Брок Босер забросил 2 шайбы подряд – на 57:11 и 59:52, оформив хет-трик.

В промежутке между его голами форвард клуба из Теннесси Колтон Сиссонс не забил в пустые ворота, попав в штангу.

До Босера хет-трик в плей-офф удалось сделать только 4 игрокам « ». У Джеффа Куртнолла их 2, у Дага Хэлуорда, Павла Буре и – по 1.

Хет-трик Босера стал первым за последние 28 лет – Линден отличился в розыгрыше плей-офф-1996 (в матче с «Колорадо» – 5:4 ОТ).