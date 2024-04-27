Карлсон о «Вашингтоне» при 0-3 в серии с «Рейнджерс»: «Нам нужно не вешать нос и продолжать биться. Мы приложим все усилия, чтобы изменить ситуацию»

Джон Карлсон высказался о ситуации в серии с «Рейнджерс» (0-3).

« » уступил клубу из Нью-Йорка в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:3, 0-3).

«Нам нужно не вешать нос и продолжать биться. В этом сезоне мы много раз оказывались в сложном положении.

Мне нравится наша команда, мы собираемся приложить все усилия, чтобы изменить ситуацию в следующем матче», – сказал защитник «Кэпиталс».