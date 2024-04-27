Карлсон о «Вашингтоне» при 0-3 в серии с «Рейнджерс»: «Нам нужно не вешать нос и продолжать биться. Мы приложим все усилия, чтобы изменить ситуацию»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Джон Карлсон Хоккей

Джон Карлсон высказался о ситуации в серии с «Рейнджерс» (0-3).

«Вашингтон» уступил клубу из Нью-Йорка в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:3, 0-3). 

«Нам нужно не вешать нос и продолжать биться. В этом сезоне мы много раз оказывались в сложном положении. 

Мне нравится наша команда, мы собираемся приложить все усилия, чтобы изменить ситуацию в следующем матче», – сказал защитник «Кэпиталс». 

 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
При всем уважении к Овечкину, Карлсон лучший игрок Вашингтона в сезоне.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий