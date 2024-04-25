«Сан-Хосе» уволил Куинна. «Шаркс» стали последними в регулярке и в 5-й раз подряд не вышли в плей-офф

У «Сан-Хосе» будет новый главный тренер.

«Шаркс» отправили в отставку , занимавшего эту должность с июля 2022 года.

В регулярном чемпионате НХЛ этого сезона клуб занял последнее место и в 5-й раз подряд не вышел в плей-офф.

«Дэвид и его команда проделали восхитительную работу в непростых обстоятельствах, и я искренне ценю то, как они справились с ситуацией», – отметил генеральный менеджер Майк Грир.

При этом он подчеркнул, что расставание с Куинном не связано с выступлениями команды: «Это не имело большого значения. Перед началом сезона я знал, какой у нас состав, и не ждал, что мы выйдем в плей-офф. Сезон прошел чуть хуже, чем планировалось, но это решение с результатами не связано».

«Сан-Хосе» завершил регулярку с разницей шайб «минус 150». Это худший результат в НХЛ за 30 лет и 10-й в антирейтинге в истории лиги