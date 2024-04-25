«Сан-Хосе» уволил Куинна. «Шаркс» стали последними в регулярке и в 5-й раз подряд не вышли в плей-офф
У «Сан-Хосе» будет новый главный тренер.
«Шаркс» отправили в отставку Дэвида Куинна, занимавшего эту должность с июля 2022 года.
В регулярном чемпионате НХЛ этого сезона клуб занял последнее место и в 5-й раз подряд не вышел в плей-офф.
«Дэвид и его команда проделали восхитительную работу в непростых обстоятельствах, и я искренне ценю то, как они справились с ситуацией», – отметил генеральный менеджер Майк Грир.
При этом он подчеркнул, что расставание с Куинном не связано с выступлениями команды: «Это не имело большого значения. Перед началом сезона я знал, какой у нас состав, и не ждал, что мы выйдем в плей-офф. Сезон прошел чуть хуже, чем планировалось, но это решение с результатами не связано».
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Ну, такой се.
А так, ушли старики, а новый не пришло. Да и чтобы заменить таких монстров как Джамбо, Марло, Павелски, Хитли, сделать снова молодыми чуббаку и усташа, собрать крепкие 3-4 звенья - это задача нереальная. Да и игроки калибра Джамбо который способен прокачать всё подряд, что двигается и имеет форму хоккеиста, на драфте можно поймать или обменять раз в десятилетие.