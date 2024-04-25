«Сан-Хосе» уволил Куинна. «Шаркс» стали последними в регулярке и в 5-й раз подряд не вышли в плей-офф

Теги Сан-Хосе Майк Грир НХЛ отставки Дэвид Куинн Хоккей

У «Сан-Хосе» будет новый главный тренер.

«Шаркс» отправили в отставку Дэвида Куинна, занимавшего эту должность с июля 2022 года.

В регулярном чемпионате НХЛ этого сезона клуб занял последнее место и в 5-й раз подряд не вышел в плей-офф.

«Дэвид и его команда проделали восхитительную работу в непростых обстоятельствах, и я искренне ценю то, как они справились с ситуацией», – отметил генеральный менеджер Майк Грир.

При этом он подчеркнул, что расставание с Куинном не связано с выступлениями команды: «Это не имело большого значения. Перед началом сезона я знал, какой у нас состав, и не ждал, что мы выйдем в плей-офф. Сезон прошел чуть хуже, чем планировалось, но это решение с результатами не связано».

«Сан-Хосе» завершил регулярку с разницей шайб «минус 150». Это худший результат в НХЛ за 30 лет и 10-й в антирейтинге в истории лиги

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11 комментариев
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С 2005 по 2016 Акулы рвали всех и вся, увы, жаль конечно наблюдать сейчас за ними, Гертл и тот сбежал
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Только Джефф Блэшилл их спасёт
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"Дэвид – хороший тренер, как человек он еще лучше, - заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир. Я бы хотел лично поблагодарить его за усердную работу на протяжении последних двух сезонов".
Ну, такой се.
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Главным тренером Сан Хосе Шаркс назначен Роман Ротен… ержан! ержан *****! просыпайся!
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Ответ Stan91_AVS
С 2005 по 2016 Акулы рвали всех и вся, увы, жаль конечно наблюдать сейчас за ними, Гертл и тот сбежал
Ну как сказать рвали...не кубковая команда была. Особенно больно было в 2014 году, где всрали серию будучи ведя 3-0 в ней.
А так, ушли старики, а новый не пришло. Да и чтобы заменить таких монстров как Джамбо, Марло, Павелски, Хитли, сделать снова молодыми чуббаку и усташа, собрать крепкие 3-4 звенья - это задача нереальная. Да и игроки калибра Джамбо который способен прокачать всё подряд, что двигается и имеет форму хоккеиста, на драфте можно поймать или обменять раз в десятилетие.
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Ответ Sergey Smolensky
Ну как сказать рвали...не кубковая команда была. Особенно больно было в 2014 году, где всрали серию будучи ведя 3-0 в ней. А так, ушли старики, а новый не пришло. Да и чтобы заменить таких монстров как Джамбо, Марло, Павелски, Хитли, сделать снова молодыми чуббаку и усташа, собрать крепкие 3-4 звенья - это задача нереальная. Да и игроки калибра Джамбо который способен прокачать всё подряд, что двигается и имеет форму хоккеиста, на драфте можно поймать или обменять раз в десятилетие.
Ну по крайней мере каждый год были в плейофф и в лидерах Западной конференции и разок до финала дошли, сейчас о таком они могут лишь мечтать
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Ответ Stan91_AVS
Ну по крайней мере каждый год были в плейофф и в лидерах Западной конференции и разок до финала дошли, сейчас о таком они могут лишь мечтать
Да уж да, щас бы помечтать просто о команде, а не сброду АХЛ-овскому.
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Ответ Sergey Smolensky
Да уж да, щас бы помечтать просто о команде, а не сброду АХЛ-овскому.
Вся надежда теперь на граммотные драфты и скаутов, глядишь, вытащат с Европы неогранённые алмазы
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Ответ Stan91_AVS
С 2005 по 2016 Акулы рвали всех и вся, увы, жаль конечно наблюдать сейчас за ними, Гертл и тот сбежал
Самая сильная по составу команда была именно в 2019 году, проиграла будущему чемпиону Сент-Луису.
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Ответ Direct free kick
Только Джефф Блэшилл их спасёт
Макдэвид на пару с Кучеровым и Панариным, вот кто их спасёт))
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Ответ iluvatar
Главным тренером Сан Хосе Шаркс назначен Роман Ротен… ержан! ержан *****! просыпайся!
А я бы посмотрел бы на это)) пхахаха))
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