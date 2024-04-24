Демидов получил травму в финале МХЛ. 18-летний форвард – один из фаворитов драфта НХЛ-2024

Иван Демидов травмировался в матче финальной серии МХЛ .

В четвертом матче финала Olimpbet МХЛ между «СКА-1946» и «Локо» (5:0, 3-1) 18-летний нападающий команды из Санкт-Петербурга получил повреждение.

Это произошло в середине первого периода в результате столкновения с двумя игроками ярославского клуба. Сроки восстановления игрока пока не сообщаются.

В этом розыгрыше Кубка Харламова на счету Демидова 28 (11+17) очков в 17 матчах.

Он является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, который пройдет 28 и 29 июня 2024 года.