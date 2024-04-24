Демидов получил травму в финале МХЛ. 18-летний форвард – один из фаворитов драфта НХЛ-2024

Теги СКА травмы Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Локо Кубок Харламова Иван Демидов Хоккей

Иван Демидов травмировался в матче финальной серии МХЛ .

В четвертом матче финала Olimpbet МХЛ между «СКА-1946» и «Локо» (5:0, 3-1) 18-летний нападающий команды из Санкт-Петербурга получил повреждение.

Это произошло в середине первого периода в результате столкновения с двумя игроками ярославского клуба. Сроки восстановления игрока пока не сообщаются

В этом розыгрыше Кубка Харламова на счету Демидова 28 (11+17) очков в 17 матчах.

Он является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, который пройдет 28 и 29 июня 2024 года.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий