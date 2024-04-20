Более 22 тысяч абонементов забронировано на матчи «Юты». Беттмэн заявил: «Это приятная проблема»

Теги болельщики Гэри Беттмэн НХЛ Райан Смит Юта Хоккей

Подано более 22 тысяч заявок на абонементы на матчи «Юты».

Ранее НХЛ официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

На матчи команды забронировано уже 22,7 тысячи абонементов. Ранее сообщалось про 11 тысяч депозитов на абонементы.

«Окей. Это хорошо», – сказал владелец «Юты» Райан Смит.

«Приятно слышать, что внесены депозиты на более чем 22 тысячи абонементов, не правда ли? Это приятная проблема», – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

9 комментариев
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Ещё ж бюджетников куда то надо рассадить
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Вот это - фантастика !
Зал с увеличением 17.5 тысяч человек - заявок подано 22.7
То есть со стороны на матчи Юты/Аризоны не попасть ...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот это - фантастика ! Зал с увеличением 17.5 тысяч человек - заявок подано 22.7 То есть со стороны на матчи Юты/Аризоны не попасть ...
Наверное будет распределение людей на разные матчи🤷‍♂️просто предположил
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пендосы и здесь решили нагадить, мало им подъездов наших. Теперь до рекордов на абонементах добрались. Но Романа ПрорывателяБлокад так просто не победить.
Скоро одна организация на букву Г. (которая народное достояние) придёт на помощь и выкупит все абонементы, на новом #НеИмеющемАналогов# стадионе!
и снова будет о чем написать на спортсе.
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Ответ Stalnoi
Наверное будет распределение людей на разные матчи🤷‍♂️просто предположил
Не знаю, не слышал.
Но говорят что в АПЛ эту проблему как то решают.
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Вчера было 11, сегодня уже 22. Не хило, если это реальные цифры.
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Это вместе с персоналом?
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Как в Юте изголодались по хоккею
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