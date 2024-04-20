Более 22 тысяч абонементов забронировано на матчи «Юты». Беттмэн заявил: «Это приятная проблема»

Подано более 22 тысяч заявок на абонементы на матчи «Юты».

Ранее НХЛ официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

На матчи команды забронировано уже 22,7 тысячи абонементов. Ранее сообщалось про 11 тысяч депозитов на абонементы.

«Окей. Это хорошо», – сказал владелец «Юты» Райан Смит.

«Приятно слышать, что внесены депозиты на более чем 22 тысячи абонементов, не правда ли? Это приятная проблема», – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.