ЦСКА продлил контракт с Барабошей на 3 года

Теги ЦСКА КХЛ Артем Барабоша Хоккей

ЦСКА и защитник Артем Барабоша подписали новый контракт.

Срок соглашения рассчитан на три года – до конца сезона-2026/27.  

20-летний Артем Барабоша – выпускник хоккейной школы ЦСКА. В 2022 году он завоевал серебряные медали Olimpbet МХЛ в составе «Красной Армии».

В сезоне-2023/24 защитник дебютировал в «Звезде» и ЦСКА.

Он провел 28 игр в ВХЛ, отметившись 3 (1+2) очками при показателе полезности «-2».

В Фонбет Чемпионате КХЛ он сыграл 21 матч и набрал 4 (1+3) балла при полезности «-1». В его активе также 2 матча и 1 передача в МХЛ.

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