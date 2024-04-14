Дженсен получил травму в матче с «Тампой». Защитника «Вашингтона» увезли со льда на носилках, госпитализация ему не потребовалась
Защитник «Вашингтона» Ник Дженсен получил травму в матче с «Тампой».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Лайтнинг» со счетом 4:2.
В конце первого периода защитник Ник Дженсен получил травму после хита от Мики Эйссимонта. Игрок «Вашингтона» покинул площадку на носилках.
«Страшная ситуация. Когда видишь, как кого-то уносят на носилках, думаешь о худшем варианте развития событий, но ему уже лучше.
Сегодня вечером Дженсен ушел сам вместе со своей семьей. Он не попал в больницу. Так что это очень хороший знак.
Очевидно, что он пропустит некоторое время, но хорошо, что он смог уйти отсюда с семьей», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Кстати, после матча тренер Тампы заходил в раздевалку Вашингтона, ибо он работал с Дженсеном ранее.