Дженсен перед 4-м матчем с «Флоридой»: «Будет самая сложная игра в сезоне для «Вашингтона». Они не хотят проигрывать 1-3 в серии»

ожидает, что четвертый матч серии с «Флоридой» станет самым сложным для «Вашингтона».

На данный момент «Кэпиталс» ведут в серии Кубка Стэнли со счетом 2-1.

«Мы должны быть готовы к их самой лучшей игре. будет биться, количество матчей ограничено.

Они не хотят проигрывать 1-3 в серии. Соперник проведет самый отчаянный матч в этом сезоне.

Они будут играть изо всех сил, а мы должны соответствовать этой интенсивности. Будет сложно.

Но было бы здорово выиграть матч на домашней арене и увеличить преимущество в серии, но это будет самая сложная игра в этом сезоне», – сказал защитник .

«Вашингтон» провел почти идеальный матч против «Флориды». И показал, что нужно делать, чтобы пройти дальше